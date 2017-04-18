Друг отказался прикрывать прелюбодеяния Михалкова

Знаменитый каскадер, мастер спорта СССР по самбо, писатель Николай Ващилин по молодости дружил с легендами не только отечественного, но и мирового кино. Сам Никита Михалков возил к нему домой Марчелло Мастроянни, пока их отношения не разрушило предательство.

Ващилин отдал советскому кинематографу более сорока лет жизни. Он был постановщиком трюков в полюбившихся народу фильмах "Стрелы Робин Гуда", "Легенда о Тиле", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (сцена схватки Шерлока Холмса и профессора Мориарти у водопада), "Д’Артаньян и три мушкетера" , "Сибириада", "Остров сокровищ" и многих других.

В начале апреля Николай отметил 70-летний юбилей, однако один давний приятель его так и не поздравил. "Михалков, несмотря на нашу прежнюю 20-летнюю дружбу, не удосужился даже позвонить", – посетовал спортсмен. У Ващилина есть объяснение такому странному поведению режиссера. "Обижен он на меня, понимаете ли, за то, что в 1996 году я отказался прикрывать его прелюбодеяния, – огорошил репортеров Николай. – Просто сказал, что не хочу больше ездить по фестивалям и выгораживать его перед женой, пока он с очередной подружкой резвится. Никита счел это предательством и с тех пор больше со мной не разговаривает".

Ващилин не жалеет, что посвятил себя кинематографу. "В советское время я был богатым человеком. Только представьте: в 90-м у меня антикварная квартира в центре Петербурга – с камином и дубовыми полами, – похвастался юбиляр. – А Михалков возит ко мне Марчелло Мастроянни, чтобы показать, как живут крутые русские".

В какой-то момент консультант по трюкам решил сменить сферу деятельности и подался в спорт. "После того как завязал с кино и стал генеральным директором питерского баскетбольного "Спартака", было уже немного сложнее, но тоже не бедствовал", – отметил Николай.

По словам каскадера, вся его дружба с Михалковым базировалась на хохоте. "Мы с ним могли смеяться до колик в животе", – с нежностью говорит о тех годах Ващилин. Как-то раз, летом 1982-го, Никита приехал в Ленинград на творческую встречу во Дворец молодежи и повидался там с Николаем.

"После выступления мы отправились ужинать в ресторан при гостинице "Астория". Артисты любили там останавливаться. Анна Григорьевна – главный администратор встречала всех в холле лично и позволяла безобразничать по полной программе. Короче, выпили мы тогда крепко, а после решили продолжить банкет в номере Саши Абдулова", – цитирует Ващилина "Экспресс-газета".

Тот вечер Николай не забудет никогда. "Сели за стол, а двое из нашей компании - Саша Адабашьян и Сережа Соловьев – едва торчали из-за стола, потому как росточка невеликого. Пропустив по рюмочке, начали мерить, кто из них выше, приставляя спиной друг к другу. Чуть позже решили то же самое проделать с "высшей кастой" – Абдуловым и Михалковым", – с улыбкой вспоминает каскадер.

Оказалось, что у режиссера и актера одинаковый рост. "Головы Никиты и Саши маячили на одном уровне. Тогда мы заставили обоих снять туфли, но выявить победителя все равно не удалось, – разводит руками Ващилин. – И вдруг Абдулов заскочил на стол и заорал, что он выше. Дружный хохот разбудил администраторшу. Правда, Саша тут же ее обнял и усадил рядом, а через две минуты Анна Григорьевна сама ржала громче пожарной сирены".

Когда водка закончилась, приятели стали думать, кого послать за новой бутылкой. "Пока спорили, Никита забрался на шкаф и, лежа на боку, лукаво улыбался Абдулову. Теперь-то он, дескать, выше. Крыть было нечем, поэтому под дружный хохот Саша отправился за водкой", – продолжил каскадер.

Пока ждали Абдулова, администратор гостиницы принесла собутыльникам на закуску домашних пирожков с капустой. "Вдруг в окне появилась люлька автокрана, в которой с гордо поднятой головой стоял Абдулов. Он медленно проплыл вверх, а спускаясь, остановился на уровне окна. Теперь споры о победоносной высоте были неуместны. Никогда я так не смеялся, как в тот вечер", – красиво завершил свой увлекательный рассказ Ващилин.