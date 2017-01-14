Эмбер Херд получила после развода с Деппом собак и лошадь

Cуд принял решение о расторжении брака Джонни Деппа и Эмбер Херд. Актриса осталась полностью удовлетворена решениями суда, а вот Джонни не смог добиться исполнения всех своих требований.

Суд Лос-Анджелеса официально развел Джонни Деппа и Эмбер Херд после 8 месяцев тяжб. "Великолепный день. Все, чего хотела Эмбер, – развестись, и вот наконец это произошло", – сказал адвокат актрисы журналу People.

Согласно документам, Джонни Депп должен будет выплатить своей экс-супруге оставшиеся 6,8 миллиона долларов, которые та обещала пожертвовать на благотворительность. 200 тысяч он уже перевел, по миллиону отдаст в феврале, мае и августе, а остаток суммы неравными долями выплатит до 1 ноября 2018 года.

А вот его требование наложить на Эмбер штраф в размере 100 тысяч долларов за затягивание судебного процесса суд отклонил, так как 12 января актриса обратилась с новым иском против Джонни. В нем она предъявила Деппу те же самые обвинения и привела несколько доказательств.

Якобы он дважды отказывался от запланированных встреч и не реагировал на неоднократные попытки договориться о дате и времени переговоров. Ее требование наложить на Джонни штраф суд также отклонил.

Фото опубликовано ️️Amber Heard ️ (@amberheard_) Ноя 6 2016 в 10:28 PST

У Херд после брака с одним из самых востребованных актеров Голливуда осталось не так много - собаки, лошадь Эрроу, автомобиль Range Rover 2015 года выпуска и раритетный Ford Mustang 1968 года.

При Деппе остается вся его собственность, в том числе виллы и дома по всему миру. После развода Депп обвинил своих менеджеров в краже десятков миллионов долларов. По его мнению, они неверно распоряжались его финансами. Актер намерен взыскать через Верховный суд Лос-Анджелеса более 50 миллионов долларов с команды менеджеров, которые переплачивали за безопасность, не вовремя платили налоги и допускали финансовые утечки. Майкл Дж. Камп, защитник обвиняемых, работавших с Деппом с 1999 года, поспешил заявить, что его доверители делали все возможное, чтобы защитить актера от "безответственных трат".

Как писали Dni.ru, в мае 2016 года Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом. Актриса утверждала, что регулярно подвергалась домашнему насилию и даже предоставила в качестве подтверждения фотографию, где запечатлена с синяками на лице. Утверждалось, будто Депп жестоко избил супругу своим телефоном. После этого актер предлагал Херд деньги за молчание, но она, испугавшись за свою жизнь, сбежала из дома и в тот же день подала на развод.

После разразившегося скандала на сторону Деппа встали его бывшая гражданская жена, актриса и певица Ванесса Паради, и дочь-подросток Лили-Роуз. Обе в один голос опровергли информацию о том, что Джонни может поднять руку на женщину, и, в свою очередь, обвинили Эмбер Херд в клевете.