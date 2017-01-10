Жена Джонни Деппа: Я хочу вернуть свою жизнь!

Эмбер Херд сделала официальное заявление. Молодая пока еще супруга Джонни Деппа возмущена финансовыми притязаниями супруга и призналась, что мечтает вернуть свою прежнюю жизнь.

Эмбер Херд и Джонни Депп продолжают скандальные разборки. Несмотря на то, что голливудские актеры договорились о выплате отступных, судебные разбирательства между ними не утихают.

В декабре 2016 года Джонни Депп потребовал от Эмбер Херд выплату юридических издержек в размере 100 тысяч долларов. Представители актера заявили, будто Эмбер нарочно затягивает урегулирование вопросов, связанных с разводом, стремясь к славе и вниманию прессы.

Однако сама Херд опровергла эти обвинения. Актриса заявила в официальном обращении, что устала от разбирательств и мечтает вернуться к прежней жизни.

"Я узнала о том, что Джонни возмутительным образом пытается взыскать с меня юридические издержки, потому что я обратилась в суд для исполнения мирового соглашения, достигнутого нами четыре месяца назад. Мне сказали, что он утверждает, будто я стараюсь затянуть урегулирование противоречий между нами, а не наоборот. Эти заявления, шокировавшие меня, достойны презрения. Джонни сам отложил решение нашего вопроса. Я хочу вернуть свою жизнь и развестись прямо сейчас!" – цитирует заявление Херд E! Online.

Напомним, Эмбер Херд подала на развод в мае 2016 года. Актриса утверждала, что регулярно подвергалась домашнему насилию и в качестве подтверждения предоставила фото, где запечатлена с синяками на лице.

Интересно, что бывшая супруга Джонни Ванесса Парад и их общая дочь Лили-Роуз категорически опровергли обвинения Эмбер в том, что актер поднимал на нее руку. Якобы Депп слишком хорош, чтобы драться с женщиной. Впрочем, по словам людей из близкого окружения, Эмбер оказалась настолько двуличной, эгоисточной и честолюбивой, что этими качества довела Джонни до решительных действий.

