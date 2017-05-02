Шнуров в восторге от "Грибов"

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров, недавно выпустивший новый клип на песню "Экстаз", рассказал о своих музыкальных вкусах. Среди коллег по цеху он особенно выделяет украинскую группу "Грибы".

Клип "Ленинграда", в котором снялась совершенно обнаженной известная актриса Светлана Ходченкова, собрал в Сети почти три миллиона просмотров. Сам Шнуров считает его успешным продолжением борьбы "за новые художественные пространства", ведь каждый ролик коллектива производит настоящий фурор.

"Мы всегда стараемся удивлять и выходить за рамки определенных представлений о том, что клип – это устоявшаяся форма", – цитирует Шнурова RT. "Мы все время ломаем эту структуру: обратно запускаем изображение, делаем несоответствие звукового ряда с визуальным, делаем 11-минутные клипы, делаем короткие", – рассказывает солист.

По поводу своих музыкальных пристрастий Сергей Шнуров заявил, что особенно выделяет группу "Грибы". "Мне нравится. Шикарно. Это полнейшая победа над смыслом... Это гениально, это круто!" – поделился своим мнением о коллегах главный хулиган российской музыкальной сцены.

По мнению Шнура, творчество украинского коллектива "резонирует с современностью, со всем абсурдом, который мы видим ежеминутно, ежесекундно". Однако в совместных проектах с группой "Грибы" он себя не видит. "Нет, я не буду портить такое хорошее дело", – говорит музыкант.

Напомним, видеоролик "Ленинграда" на песню "Экстаз" появился в Сети 27 апреля этого года. Менее чем за час после публикации десятиминутный клип посмотрели 70 тысяч человек, а за сутки он набрал более 2,1 миллиона просмотров.