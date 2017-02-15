Невероятный клип Сергея Шнурова произвел фурор

Рак атакует голливудского актера Хью Джекмана Новая боль Ольги Бузовой Горе в семье Тома Круза Пугачева тайно проникла к Тарасовой Дом-2

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
партнеры
Среда 15 февраля
Лента новостей
14:46
Звезду НХЛ обвиняется в неоднократном изнасиловании
14:44
В Москве продают 30-комнатную квартиру за 2,35 млрд
14:34
Как не стать жертвой энергетического вампира
14:33
Юноша сломал руку из-за трусов сексуальной брюнетки
14:08
Поэтесса Полозкова пожелала Прилепину смерти
14:05
В деле мажоров на Gelandewagen поставлена точка
14:05
Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви
13:58
Любящая обниматься собака стала звездой Сети
13:42
Порошенко может стать жертвой угольного скандала
13:36
Дочь Трампа осудили за фото в Овальном кабинете
13:24
Из машины адвоката украли материалы по делу Немцова
13:09
В Латвии угрожали взорвать Горбачева
12:50
Ростовским шахтерам закроют долги по зарплате к лету
12:49
Мать заступилась за сломавших руки ее сыну школьников
12:44
Что стало с кумирами нашего детства
12:37
Фельдшера скорой помощи заперли в квартире в Приамурье
12:28
Задержание налетчиков на инкассаторов попало на видео
12:17
Под Тверью машиниста зажевало между вагонами поезда
11:50
Пьяный сибиряк застрелил из ружья бывшую любовницу
11:43
Володин поставил на место пресс-секретаря Трампа
11:42
Дежурная предотвратила крушение поезда в московском метро
11:36
У 24-летнего безработного москвича угнали BMW за 4,6 млн
11:20
В Красноярске экстренно сел летевший в Шанхай Airbus
11:17
Ученые обвинили женщин в облысении мужчин
11:14
Максакова сделала первое заявление после побега на Украину
11:10
Австралийский призер Игр-2012 сбежал в Россию
11:04
Капризный Лукашенко ждет поблажек от Путина
10:57
В центре Москвы пассажир обстрелял таксиста
10:35
Брата Ким Чен Ына убила красотка в короткой юбке
10:33
В России хотят повысить НДС до 22%
10:32
В Подмосковье младенец с ОРВИ умер в машине скорой
10:19
На северо-востоке Москвы насмерть забили полицейского
10:11
Недооцененные районы Подмосковья
09:52
Подозреваемый в нападении на инкассаторов задержан в Москве
09:52
Девушка избила жениха за отказ жениться
09:51
Как развивается роман Янковского и Новиковой
09:34
Опубликовано новое видео расстрелов на Майдане
09:33
В подъезде на юго-западе Москвы жестоко избили мужчину
09:18
Харрисон Форд угрожал жизни 110 пассажиров лайнера
09:13
Откровения бывшей няни Пугачевой и Галкина
09:11
Первую серьезную проблему для Трампа создал Обама
09:10
В Подмосковье у дороги обстреляли мужчину
08:58
В московской школе четверокласснику сломали руки
08:46
Почему украинское "Евровидение" обречено на провал
08:45
Паулине Андреевой припомнили хулиганское прошлое
08:33
Предателя Вороненкова объявили в розыск за рейдерский захват
08:32
Трамп порадовал Порошенко заявлением о Крыме
08:23
Хазанов и Ярмольник потрясли театр своим видом
07:57
На северо-востоке Москвы таксист насмерть сбил пешехода
07:46
Чем аукнется Киеву подлая атака на Донбасс
01:02
Лазарев об участии Панайотова в "Евровидении"
00:03
Роза Сябитова пожаловалась на своих клиентов
22:06
При пожаре в Москве погиб ребенок
21:59
Тульская порноактриса составила рейтинг мужчин
21:56
Ученые из России заглянули в сердце Земли
21:52
Мигрант зарезал молодую немку за отказ в любви
21:45
Мужчина сжег машину бывшей жены на День святого Валентина
21:36
Легендарные модели Nokia
21:23
Бывшая невестка боится Татьяну Васильеву
21:14
Ставшая мумией москвичка перед смертью работала в Сбербанке
21:01
Водитель Porsche открыл огонь по пешеходу в Москве
20:54
У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину
20:32
Как мухи находят свою любовь
20:05
Dni.Ru вошли в топ самых любвеобильных изданий
20:04
Избивший ребенка чиновник подался в бега
19:59
Виторган объявил о своем уходе
19:25
Медведев отшутился от молодых ученых
19:22
Маре Багдасарян испортили День святого Валентина
19:19
Одинокая Бузова поддержала Боню после расставания
19:09
Почему от Трампа сбежал главный советник
19:07
Великобритании грозит ядерная катастрофа
18:59
Найден простой способ отдалить старость
18:47
Пикантные фото звезд в бане
18:47
В соцсетях защищают Лимпопо от узурпатора Айболита
18:21
"Самый красивый преступник" вышел на подиум
18:15
Значение имени Вера
18:05
Жену Абрамовича поймали с другим мужчиной
18:01
Брата Ким Чен Ына убили отравленным платком
17:57
Названа точная дата наступления Киева на Донбасс
17:55
Депардье отсудил у Лазаревой полмиллиона рублей
17:49
Nokia перевыпустит легендарную "неубиваемую" модель
17:48
Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов
17:46
Мнение: Volvo XC90 – викинги наступают
17:21
Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным
17:21
Ремонтники нашли тело мужчины в коллекторе на востоке Москвы
17:09
Порошенко дает предателю Вороненкову высокий пост
17:08
Названа средняя цена квадратного метра столичной "первички"
17:05
Мультфильм "Маша и Медведь" восхитил Миллу Йовович
17:03
Цыган-трансвестит Рита обманула продавщицу на 38 тысяч
17:00
Россия ограничила поставки мяса с заводов Белоруссии
16:39
Экс-депутаты помогут руководителям фракций Госдумы
16:35
Почему людей разрушает страсть
16:30
Николай Расторгуев: Я решил держаться до конца
16:28
Хулиганский вечер Лады Дэнс
16:27
Тимошенко внезапно вновь стала "мамой"
16:16
Турецкий бизнесмен убил из ружья русскую жену и детей
16:13
Как США охраняют своего президента
16:10
Григорий Лепс: Люди выросли из моих штанов
16:07
Молодой муж оценил лицо Лолиты после пластики
16:03
Как защитить свои права в суде

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Губерниев оправдался за скандал с чехами
Правила макияжа для соблазнения мужчин
Февральские каникулы: куда отправиться на 4 дня
Татьяна Тарасова рассказала о любимом человеке
Бузова побила Самбурскую
Значение имени Станислав
Шоу-бизнес

Невероятный клип Сергея Шнурова произвел фурор

Сергей Шнуров. Фото: .instagram.com/shnurovs
Сергей Шнуров и его группа "Ленинград" презентовали клип на песню "Кольщик". Многочисленные поклонники пришли в восторг от видеоряда, а вот к самой песне отнеслись неоднозначно.
прочитано 3070 раз

Клип на песню группы "Ленинград" снят режиссером Ильей Найшуллером, отметившимся работами для своей группы Biting Elbows, а также клипом на песню False Alarm канадского музыканта The Weeknd. Еще этот режиссер снял фильм "Хардкор".

ПО ТЕМЕ

"Ленинград" с моделями Playboy порадовали Прохорова

Шнурову за мат платят миллионы

Шнуров похвастался патриотичной гитарой

 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

По сюжету в цирке происходит ЧП, которое оборачивается настоящей катастрофой из-за... мыльного пузыря, пущенного девочкой, сидящей в зале. Изюминкой ролика стало то, что действие снято в обратном хронологическом порядке. Примечательно, что в клипе снялась актриса Юлия Топольницкая, прославившаяся благодаря другому ролику "Ленинграда" на песню "Экспонат".

Многочисленные поклонники группы "Ленинград" по достоинству оценили новое творение Сергея Шнурова. Однако ролик, по мнению фанатов, куда интереснее самой музыкальной композиции. А еще многие зрители захотели увидеть видеоряд в правильном хронологическом порядке.

"Кто-нибудь, выложите его задом наперед))﻿", "я один смотрел клип и мне было все равно что там поется в песне?", "Невнятные писки новых солисток просто невыносимы!﻿", "Песня ***, клип какой то просто невероятный! Браво!﻿", "Просто записали что то не очень, на концерте Флорида ее горАздо душевнее исполняет обычно... Тут накосячили, душу в песню не вложили, вот и результат:(﻿", "Шнуров вытягивает проходные песенки отличным видеорядом. профессионал ***", "﻿Песня не очень, но клип супер!!!﻿", "ЭТО *** ШЕДЕВР!!!!﻿Если без звука смотреть", – выразили свой восторг многочисленные фанаты отвязной группы.

Ранее в клипе группы "Ленинград" снялась Ксения Собчак на песню "Очки как у Собчак" и сыграла саму себя. По сюжету одна из жриц любви страстно желает заполучить "четенкие очочи", как у журналистки.

Автор: Наталья Аряева15 февраля 2017, 13:43

комментарии

Политика

Почему от Трампа сбежал главный советник
Порошенко дает предателю Вороненкову высокий пост
Названа точная дата наступления Киева на Донбасс
Тимошенко внезапно вновь стала "мамой"

Шоу-бизнес

Известная актриса высмеяла родившую Собчак
Невероятный клип Сергея Шнурова произвел фурор
Тактаров устроил драку в ночном клубе
Беременная Шейк погрела живот на пляже в Калифорнии

Проишествия

Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви
Мать заступилась за сломавших руки ее сыну школьников
Задержание налетчиков на инкассаторов попало на видео
Брата Ким Чен Ына убила красотка в короткой юбке

Lifestyle

Поэтесса Полозкова пожелала Прилепину смерти
Что стало с кумирами нашего детства
Почему украинское "Евровидение" обречено на провал
Депардье отсудил у Лазаревой полмиллиона рублей
Шоу-бизнес

Паулине Андреевой припомнили хулиганское прошлое

Среди студентов будущая актриса, как говорят, не блистала
Шоу-бизнес

Фриске напугала жутким пророческим фото

Сзади певицы отчетливо видны крест и могильная плита
Шоу-бизнес

Тактаров устроил драку в ночном клубе

На голливудского актера подали заявление в полицию из-за побоев
Происшествия

Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви

Дерущихся пришлось разнимать врачам

Гороскоп

Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Малинину припомнили ошибки молодости
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери

Фоторепортажи

Хазанов и Ярмольник потрясли театр своим видом
Пикантные фото звезд в бане
Легендарные модели Nokia
Экстремальное декольте Андреевой и Исаковой

Спорт

Звезду НХЛ обвиняется в неоднократном изнасиловании
Австралийский призер Игр-2012 сбежал в Россию
Фуркада выгнали из сборной
В НХЛ хоккеист ударил соперника клюшкой по лицу (видео)

Регионы

Пьяный сибиряк застрелил из ружья бывшую любовницу
Девушка избила жениха за отказ жениться
Избивший ребенка чиновник подался в бега
Тренера наказали после смерти 14-летнего хоккеиста под Москвой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru