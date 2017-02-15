Невероятный клип Сергея Шнурова произвел фурор

Сергей Шнуров и его группа "Ленинград" презентовали клип на песню "Кольщик". Многочисленные поклонники пришли в восторг от видеоряда, а вот к самой песне отнеслись неоднозначно.

Клип на песню группы "Ленинград" снят режиссером Ильей Найшуллером, отметившимся работами для своей группы Biting Elbows, а также клипом на песню False Alarm канадского музыканта The Weeknd. Еще этот режиссер снял фильм "Хардкор".

По сюжету в цирке происходит ЧП, которое оборачивается настоящей катастрофой из-за... мыльного пузыря, пущенного девочкой, сидящей в зале. Изюминкой ролика стало то, что действие снято в обратном хронологическом порядке. Примечательно, что в клипе снялась актриса Юлия Топольницкая, прославившаяся благодаря другому ролику "Ленинграда" на песню "Экспонат".

Многочисленные поклонники группы "Ленинград" по достоинству оценили новое творение Сергея Шнурова. Однако ролик, по мнению фанатов, куда интереснее самой музыкальной композиции. А еще многие зрители захотели увидеть видеоряд в правильном хронологическом порядке.

"Кто-нибудь, выложите его задом наперед))﻿", "я один смотрел клип и мне было все равно что там поется в песне?", "Невнятные писки новых солисток просто невыносимы!﻿", "Песня ***, клип какой то просто невероятный! Браво!﻿", "Просто записали что то не очень, на концерте Флорида ее горАздо душевнее исполняет обычно... Тут накосячили, душу в песню не вложили, вот и результат:(﻿", "Шнуров вытягивает проходные песенки отличным видеорядом. профессионал ***", "﻿Песня не очень, но клип супер!!!﻿", "ЭТО *** ШЕДЕВР!!!!﻿Если без звука смотреть", – выразили свой восторг многочисленные фанаты отвязной группы.

Ранее в клипе группы "Ленинград" снялась Ксения Собчак на песню "Очки как у Собчак" и сыграла саму себя. По сюжету одна из жриц любви страстно желает заполучить "четенкие очочи", как у журналистки.