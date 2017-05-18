Эстрадные певцы растеряли целомудрие

От "Держать тебя за руку и в глаза смотреть" до "Я хочу тебя сейчас". С течением времени в популярных песнях становилось все больше секса и откровенных предложений интима.

К такому выводу пришли опубликовавшие в Sexuality & Culture свой доклад исследователи. Эндрю Смайлер, Дженнифер Шемакер и Бриттани Херон. Для изучения они взяли взяли более тысячи популярных в свое время песен начиная с 60-х годов прошлого столетия.

Проанализировав тексты хитов за полвека, ученые пришли к горькому выводу: с годами в песнях появлялось все больше секса и откровенных предложений интима. Если в 1960-е эротический максимум выражался в "Хочу держать тебя за руку и в глаза твои смотреть", то сейчас "Хочу тебя" и "Возьми меня", иногда даже "Возьми меня силой!" – норма для поп-хита.

При этом о любви и сексе мужчины поют чаще. Общая доля песен, где так или иначе говорится о романтических отношениях, составляет почти три четверти от общего количества хитов – 71%. Пик песен "об этом" пришелся на 1980-е годы, когда о любви и романтике пелось в 78% хитов.

Стали гораздо откровеннее и прекрасные дамы. И не только в сценических нарядах. Если в 1960-х девушки о сексе пели в 6% общего вала музыкального продукта, то к началу нашего века девушки стали упоминать секс в каждой пятой песне. У мужчин же за это же время процент упоминания интима в песнях вырос до 41%: то есть из десяти хитов в четырех говорится "об этом".

Сомнительное лидерство в отношении к партнеру просто как сексуальному объекту держат рэп-кумиры. В их текстах в каждом втором хите упоминается секс.

Таким образом, – грустно заключают исследователи, – романтике в современных хитах места не осталось. Ее заменил секс.