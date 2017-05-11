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Пластический хирург посчитал операции Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Из года в год мы с восхищением наблюдаем за творчеством и внешностью Примадонны. В этом году Алла Борисовна особенно похорошела. Поклонники восторженно комментируют фото звезды и гадают, в чем секрет ее молодости: любовь, образ жизни или эстетическая медицина?
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Dni.Ru поговорили о возможных операциях Примадонны с пластическим хирургом и кандидатом медицинских наук Ильей Кисляковым.

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"Во-первых, хочу подчеркнуть, что я с уважением отношусь к Алле Борисовне как к выдающемуся деятелю отечественной культуры, во-вторых – что я не располагаю инсайдерской информацией на ее счет", – подчеркнул в своем разговоре в корреспондентом издания Кисляков. Тем не менее любой человек подвержен старению, на данном этапе развития медицинской науки это – неопровержимый факт. Особенно возрастные изменения и их коррекция актуальны для людей публичных, в связи с чем все они прибегают к услугам косметологов, а на определенном этапе – пластических хирургов. Как правило, это не афишируется и всячески скрывается. Но, оценивая фотографии разных лет профессиональным взглядом, можно сделать предположение о проведенных операциях.

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova

Хирург обратил внимание, что существуют характерные возрастные изменения, встречающиеся при определенном типе старения. Они могут быть выражены в большей или меньшей степени, что является индивидуальной особенностью человека. Таким образом, возрастные изменения требуют определенного набора операций для своего устранения, создания гармоничного внешнего вида.

Верхняя зона лица – лоб и брови. Очень сложно сказать что-то определенное, поскольку практически на всех публичных фото они прикрыты у Аллы Борисовны волосами. Для устранения возрастных изменений в этой зоне прибегают к фронто-темпоральному лифтингу, который позволяет уменьшить выраженность горизонтальных и поперечных лобных морщин и приподнять брови, особенно их "хвосты", опускающиеся с возрастом. Возможно, к этой операции Алла Борисовна и не прибегала, хотя на некоторых фото ее лоб выглядит подозрительно гладким и высоким.

Глаза. Вот тут можно предположить, что были выполнены несколько операций в разное время, поскольку фото разных лет отличаются. Вероятнее всего, изначально была выполнена классическая резекционная блефаропластика, которая имеет характерные последствия в виде несколько западающего верхнего века, недостатка его объема и V-образной деформации, заметной слева. Также настораживает отсутствие жировых грыж на нижних веках, характерных для так называемого "усталого" типа старения, наблюдаемого у Аллы Борисовны.

Средняя и нижняя зоны лица. Можно практически наверняка сказать, что без помощи пластического хирурга тут не обошлось, ведь при таком типе старения лица похудение будет только подчеркивать возрастные изменения. Вероятно, Алла Борисовна перенесла круговую подтяжку лица, включающую подтяжку шейно-подбородочной зоны – пластизмопластику, и один из вариантов так называемого "SMAS-лифтинга", заключающегося в иссечении избытков кожи – ритидэктомии, и собственно подтяжки мышечно-апоневротического слоя. После этой операции также остаются характерные следы в виде малозаметных рубцов впереди и позади ушной раковины, довольно часто – в виде вытянутой мочки, что удачно скрывается прической. Зато лицо приобретает более молодой, подтянутый вид, пропадают брыли, второй подбородок. На сегодняшний день существует множество вариантов подобных методик, в том числе и отличающихся малотравматичностью и относительно быстрым реабилитационным периодом как, например, MACS-лифтинг.

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Можно также задаться вопросом относительно высоких и крупных скул и щек Аллы Борисовны, хотя эта черта и была присуща ей в более молодом возрасте. Для коррекции возрастных изменений этой области существует масса методик, начиная от введения филлеров для восполнения объема и заканчивая лифтингом средней зоны для устранения ее провисания. "Я перечислил лишь небольшую часть маленьких хитростей к которым мы прибегаем, чтобы помочь нашим любимым знаменитостям оставаться красивыми и радовать нас дальше своим творчеством", – сказал эксперт.

"Хочется отметить, что Алла Борисовна прекрасно выглядит в свои годы и многократно доказывает всем, что возраст красоте – не помеха. Она словно повернула время вспять, и в этом заслуга не только специалистов красоты. Правильное питание, умеренные физические нагрузки и, конечно же, любовь преображают королеву эстрады. Вот что она однажды сказала о своем преображении: "Да, делала операции. Но это не главное. Очень важно еще и состояние души. Когда хорошее настроение – и выглядишь лучше, и никакие морщинки не огорчают тебя. Особенно когда рядом с тобой мужчина, который говорит: да я тебя люблю такую, какая ты есть, и буду любить тебя и дальше. Тогда ничего не страшно", - добавил он. 

11 мая 2017, 17:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пугачева хорошеет с каждым годом

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