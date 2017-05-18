Как изменились поп-кумиры 80-х

Сегодня юбилей у певицы Сандры. Немецкой белокурой красотке исполняется – страшно сказать! – 55 лет. Она была одной из самых популярных певиц на европейской эстраде второй половины 1980-х. Это была эпоха сумасшедшего "диско". Имена Сандры, Сабрина и Саманта Фокс произносили чуть ли не с придыханием. А портреты этих поп-див украшали стены гаражей и мальчишеских комнат. Сегодня певицы популярны не меньше. Правда, исключительно в России, где они выступают на ностальгических ретро-концертах, свадьбах и юбилеях. В нашей стране эти артисты сегодня проводят большую часть времени.



