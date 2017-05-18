Как изменились поп-кумиры 80-х

Пересильд восхитила своим декольте до пупа Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Как после пластики менялась Вера Алентова Ледниковый период

Самое читаемое

Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
партнеры
Четверг 18 мая
Лента новостей
15:23
В турецком отеле погиб турист из России
15:10
Судзиловская и Кержакова блистали на показе
15:07
Почему у Андрея Малахова нет детей
15:00
Пятиэтажки расселят при согласии 2/3 собственников квартир
14:59
Внедорожник на скорости протаранил мужчину (видео)
14:51
Путин сделал прапорщику именной подарок
14:48
Самые сексуальные участницы Comedy club
14:47
В Сеть утекли фото нового iPhone 8
14:28
Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
14:26
В Мытищах построят метро
14:26
Россияне сметают с полок Nokia 3310
14:20
Женщина посмеялась над перепутавшей огурцы с грибами дочерью (видео)
14:14
Пляжный отдых признали смертельно опасным
14:14
В центре Москвы похитили ребенка
14:07
Русская любовница миллиардера покорила Канны
14:07
Актер Алексей Чадов сменил имя
14:05
В отношении МНПЗ возбудили дело
13:48
Леву из "Би-2" с позором гонят из России
13:38
Ученые обвинили в детском ожирении бабушек
13:37
Выдра атаковала мужчину за съемку (видео)
13:29
Эстрадные певцы растеряли целомудрие
13:26
Как Александр Бречалов меняет Удмуртию
13:20
Бабкина прилюдно расплакалась из-за трагедии
13:16
Брежневу уничтожили за ее перемены во внешности
13:14
Известный музыкант устроил гонки по встречке в Москве
13:12
Тайное оружие в борьбе за мужчину мечты
13:08
В офис группы компаний "ПИК" пришли с обыском
12:49
Хирурги подрались во время операции (видео)
12:46
Мать Даны Борисовой назвали хорошей актрисой
12:46
Состояние Алены Водонаевой ухудшилось
12:46
Писательница Алексиевич отреагировала на сообщения о своей смерти
12:45
Разъяренный Обама грязно выругался на Трампа
12:32
Как защититься от клещей
12:21
В центре Москвы произошло смертельное ДТП
12:20
Как постарели поп-кумиры 80-х
12:18
Синоптики объявили о переломном моменте в Москве
12:11
В России разработали топливо из отрубей
12:09
Варум и Агутин не могут быть вместе
12:06
Любовница Захарченко спустила миллионы на юбилей (видео)
12:03
Киану Ривз назвал Россию "неудобной"
11:43
Агрессор Трамп отрепетировал ядерный апокалипсис
11:23
Обман друзей расстроил Арзамасову
11:20
Ученые раскрыли секрет долголетия
11:20
Муж не выдержал переживаний Кати Вилковой
11:18
Солист известной группы скончался в Детройте
11:17
Усманов заставит Навального ответить за слова
11:11
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
11:07
Лазарев со странным выражением лица пощупал грудь фанатки
11:07
Роман Костомаров об отъезде семьи за границу
11:05
Солист "Би-2" отделается штрафом за пакет марихуаны
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелеву запретили покидать Россию
Бузова сделала заявление о новом женихе (видео)
Самые бесполезные лекарства
Боня и Исинбаева очаровали Канны
Удалил из соцсетей: как Порошенко издевается над Украиной
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Май 18, 2017
просмотры: 123

Как изменились поп-кумиры 80-х

567

Сегодня юбилей у певицы Сандры. Немецкой белокурой красотке исполняется – страшно сказать! – 55 лет.  Она была одной из самых популярных певиц на европейской эстраде второй половины 1980-х. Это была эпоха сумасшедшего "диско".  Имена Сандры, Сабрина и Саманта Фокс произносили чуть ли не с придыханием. А портреты этих поп-див украшали стены гаражей и мальчишеских комнат. Сегодня певицы популярны не меньше. Правда, исключительно в России, где они выступают на ностальгических ретро-концертах, свадьбах и юбилеях. В нашей стране эти артисты сегодня проводят большую часть времени.


поделиться

комментарии

Судзиловская и Кержакова блистали на показе

Модели в образе балерин виртуозно исполнили несколько па в роскошных интерьерах

567

Самые сексуальные участницы Comedy club

Эффектные красотки главного комедийного шоу страны

567

Первый за 16 лет триумф "Спартака"

Команда получила кубок Премьер-лиги

567

Топ-модель опозорилась на красной дорожке в Каннах

Кинофестиваль открылся парадом красивых женщин в откровенных платьях

567

Самые знаменитые гей-пары

Однополые семьи все чаще образуются среди звезд

567

Бузова в камуфляже и чулках устроила эротические танцы

Звезда "Дома-2" знает, чем зацепить публику

567

Бероев вывел в свет Алферову в прозрачной одежде

Знаменитости посетили концерт Владимира Спивакова

567

Сотни детей стали участниками необычного парада

В Москве состоялось торжественное открытие фестиваля "Drumsfest Russia"

567

Орбакайте и Янковский соединились благодаря Евтушенко

Российские звезды продекламировали стихи поэта

567

Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

Певица устроила для звездных друзей вечеринку, на которой блистала в прозрачном платье

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Боня и Исинбаева очаровали Канны

Россиянки блистали на красной дорожке международного кинофестиваля
Шоу-бизнес

Дочь Навки обругали после эфира

Зрителям не понравился ни вид девушки, ни ее манера

Политика

Разъяренный Обама грязно выругался на Трампа
Агрессор Трамп отрепетировал ядерный апокалипсис
Вашингтон устроил взбучку Киеву из-за Москвы
Савастьянова опровергла ужесточение процедуры внесения законопроектов

Шоу-бизнес

Почему у Андрея Малахова нет детей
Русская любовница миллиардера покорила Канны
Актер Алексей Чадов сменил имя
Леву из "Би-2" с позором гонят из России

Проишествия

Солист известной группы скончался в Детройте
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
Подаренная GoPro спасла журналиста от пули снайпера "ИГ"
Москвич поймал упавшего с 5-го этажа ребенка

Lifestyle

Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
Эстрадные певцы растеряли целомудрие
Киану Ривз назвал Россию "неудобной"
Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
Шоу-бизнес

Брежневу уничтожили за ее перемены во внешности

Новый образ не пришелся по душе фанатам певицы
Шоу-бизнес

Состояние Алены Водонаевой ухудшилось

Звезда "Дома-2" рассказала о болезни
Шоу-бизнес

Бабкина прилюдно расплакалась из-за трагедии

Выбор темного наряда певица связала с настроением

Шоу-бизнес

Русская любовница миллиардера покорила Канны

За возможность одеть красотку бьются самые именитые модельеры

Гороскоп

Варум и Агутин не могут быть вместе
Мирошниченко предупредили о проблемах со здоровьем
Полезные советы для успешной сдачи ЕГЭ
Кто будет управлять Францией вместо Макрона

Фоторепортажи

Судзиловская и Кержакова блистали на показе
Самые сексуальные участницы Comedy club
Как постарели поп-кумиры 80-х
Первый за 16 лет триумф "Спартака"

Спорт

Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
Боец Джефф Монсон решил разводить медведей в России
Карякин объяснил "большую разницу" между Крымом и Украиной
На Исламских Играх штангист поднял 136 кг и перекрестился (видео)

Регионы

За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
В Подмосковье молдаванку поймали за истязание детей гречкой
Пес "возил" пьяного сибиряка по городу
Супруги заставили парня заняться сексом с их дочерью
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru