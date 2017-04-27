За что женщины и мужчины любят Стаса Михайлова

Король шансона и кумир разведенок Стас Михайлов отмечает 27 апреля свое 48-летие. Dni.Ru решили узнать, за что женщины (как, впрочем, и мужчины) любят исполнителя, практически каждая песня которого уходит в народ и становится хитом.

Если Филипп Киркоров – поп-король эстрады, то тогда Стас Михайлов – поп-император. Женщины всех возрастов как завороженные приникают к экранам телевизоров, когда там поет своим сладким голосом проникновенные композиции сегодняшний именинник.

У талантливого Стаса заладилась не только карьера. Артист является образцово-показательным семьянином. Еще в далеком 2011 году он женился на красавице-блондинке Инне и воспитывает с ней множество отпрысков. По информации из открытых источников, в семье Михайловых шестеро детей: Никита, Дарья, Андрей, Ева, Иванна и Мария.

Жена, как и многочисленные поклонницы, души не чает в певце. В День рождения Стаса Инна в числе первых опубликовала имениннику трогательное послание с признанием в любви.

"Иногда удивляюсь своему везению и удачливости. У меня есть ты. Ради тебя я всегда держу себя в тонусе, стараюсь быть лучше, всегда улыбаюсь сама себе, когда вспоминаю тебя. Ты обещал сделать меня счастливой и сдержал слово", – излила свои чувства в интернет эффектная блондинка.

Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova) Апр 26 2017 в 1:59 PDT

Другая женщина, подруга семьи Инна Маликова, тоже посвятила Михайлову полные нежности строки. "С Днем Рождения любимый друг! От всего сердца поздравляю и желаю крепкого здоровья, здоровья всем родным и близким, радости, благополучия и любви, огромных творческих побед и успехов 🙏🏼 И конечно Божьей помощи во всем! Люблю сильно сильно ❤️❤️❤️", – не пожалела сердечек для главного романтика эстрады сестра Дмитрия Маликова.

Публикация от Inna Malikova (@innamalikova) Апр 26 2017 в 11:03 PDT

Присоединилась к поздравлениям и наследница Михайловых Ева, приславшая свое поздравление из Лондона. "Я так счастлива что у меня есть в жизни человек, в котором можно быть уверенной на 100%. @stas_mihailoff ты добрый, мудрый, понимающий, но главное у тебя огромное сердце!" – перечислила положительные черты исполнителя девушка и призналась ему в любви.

Очевидно, что обаятельного Стаса обожают все женщины вокруг. И даже те, которые живут в других городах, потому что артист одной своей улыбкой способен "продавить экран". Помнится, СМИ сообщали, что дамы из регионов даже брали кредиты, чтобы купить билеты на концерт Михайлова поближе к сцене.

В свой День рождения певец выступает в Санкт-Петербурге. Наверняка, в цветочных киосках города на Неве уже не осталось букетов: все разобрали почитательницы творчества звезды, съехавшиеся на его концерт со всей России и из других стран.

Примечательно, что некоторые мужчины тоже не остались равнодушными к душещипательным хитам артиста. Например, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров на пресс-конференции в Нижнем Новгороде заявил, что сегодня день рождения Стаса Михайлова, и он его будет отмечать.

Отметим, что такая сумасшедшая народная любовь к королю шансона объяснима. Артист является истинным трудоголиком, он без конца ездит по миру с гастролями и готов буквально совершать подвиги, чтобы порадовать поклонников.