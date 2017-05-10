Найденные в центре Москвы драгоценности поразили археологов

Столичные археологи обнаружили в самом сердце города настоящий клад времен царя Ивана Грозного. Находку датируют серединой XVI века.

Необычная шахматная фигура слона была найдена при ремонте газовых коммуникаций на Пречистенке. Как заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, в искусно выточенной из кости фигуре были спрятаны десять монет из серебра ручной чеканки. Общая сумма составила пять копеек.

Емельянов отметил: вероятно, в качестве хранилища использовались и другие фигуры из данного шахматного набора. К сожалению, их археологи пока не обнаружили.

Учитывая, что в наборе 32 фигуры, общая сумма сбережений могла достигать 160 копеек. Важно помнить, что во времена Ивана Грозного серебряные монеты назывались копейками, но имели необычайно высокую ценность. Уже известно, что один из найденных денежных знаков был отчеканен на Тверском монетном дворе, а остальные – на Московском.

Археологи покрыли шахматную фигуру специальным защитным составом. Как сказано на официальном портале правительства Москвы, это поможет защитить старейший артефакт от каких-либо внешних воздействий и повреждений.

Столичные археологи уже не в первый раз за последние месяцы находят настоящие сокровища. Так, 31 марта этого года на сайте правительства Москвы было опубликовано сообщение о найденной "тайной комнате". Множество столетий назад она использовалась в качестве слухового окна, помогая понять, что творится по ту сторону баррикад, и позволяя вовремя услышать врага, роющего подкоп.

Также в рамках работ по программе "Моя улица" было обнаружено рекордное количество разнообразных исторических артефактов. Только в районе Лубянской площади было найдено более 150 ценных предметов. Среди них – монеты XII-XVI веков, керамические изделия, а также военные приспособления.

Историки отмечают, что программа "Моя улица" фактически лишь стартовала, а это значит, что впереди археологов ждет еще немало интересных находок. В настоящее время шахматная фигура слона и хранившиеся в ней монеты переданы специалистам для тщательного изучения. Впоследствии ценные экспонаты будут доставлены в один из московских музеев.