В центре Москвы из слона достали клад XVI века

Столичные археологи обнаружили в центре Москвы клад времен Ивана Грозного. Десять серебряных монет были спрятаны в полой шахматной фигуре слона.

Вероятно, находка относится к середине XVI века, сообщается на официальном портале мэра города. "В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны десять серебряных монет ручной чеканки. Общая сумма – пять копеек", – заявил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Эксперт уточнил, что одна монета была отчеканена на Тверском монетном дворе, остальные девять – на Московском. Он не исключил, что есть и другие фигуры из шахматного набора, но археологи пока не обнаружили их.

"Если в каждой фигуре была подобная закладка, общая сумма спрятанных денег может достичь 160 копеек", – пояснил Емельянов. Добавим, что во времена Ивана Грозного на одну копейку можно было купить гуся, а на десять – целое стадо.

Специалисты обработали найденную фигуру реагентами, которые защитят ее от разрушения. Серебряные монеты, скорее всего, пополнят выставку предметов, найденных во время реконструкции столичных улиц.

Клад нашли в строительной траншее при замене газовых коммуникаций в рамках программы по благоустройству московских улиц. Археологи контролируют все площадки, на которых проводятся работы.

Ранее Емельянов сообщил об обнаружении 12 медных монет на Петровском бульваре. "Скорее всего, деньги были припрятаны на повседневные траты. Такие медяки были в ходу во время правления Екатерины II и Павла I", – пояснил он.