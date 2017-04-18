Тайную комнату в Китай-городе откроют для туристов

Открытая при раскопках в Китай-городе тайная комната может стать доступной для посещения. "Я являюсь сторонником того, что любая археологическая находка должна быть изучена профессионалами. Что касается предложений некоторых общественных деятелей и москвоведов, то, наверное, было бы интересно открыть эту тайную комнату для посещения"", – цитирует ТАСС главу департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Напомним, в конце марта московские археологи обнаружили у основания Китайгородской стены "слух" – тайную комнату. Она использовалась в XVI веке для прослушки неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.