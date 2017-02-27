Лучшие шутки церемонии "Оскар"

Президенту Трампу больше всех досталось на орехи. А под занавес главная кинопремия мира и вовсе шокировала.

По мнению критиков, в этом году церемония вручения премии "Оскар" была довольно лаконичная, местами скучная, порой политизированная. "Виноват", конечно, президент США Дональд Трамп. Многие из тех, кто выходил на сцену за статуэткой, говорили о расколе в американском обществе. Даже пытались напомнить Трампу, что США – это страна, построенная мигрантами. В отношении которых глава государства ведет жесткую политику.

При этом во время вручения "Оскара" Трамп несколько раз становился объектом для шуток. "Мы уже два часа ведем церемонию, а Дональд Трамп до сих пор ничего не написал в Twitter. Я начинаю переживать за него", – заявил ведущий, комик Джимми Киммел. А потом он спросил у присутствующих журналистов: "Нет тут никого из CNN или The New York Times? Покиньте помещение, мы не потерпим фейковые новости". Все поняли, что речь – о недавнем скандале, когда репортеров нескольких ведущих американских СМИ не пустили на брифинг в Белый дом.

Досталось на орехи и присутствующим на церемонии звездам. "Мэл (Гибсон. – Прим. ред.), хорошо выглядишь. Видимо, саентология работает", "Помните, на прошлом "Оскаре" говорили про расизм? Его нет. Все благодаря Трампу", – иронизировал Киммел.

Заметив в зале режиссера "Ла-Ла Ленда", ведущий пошутил, что он – один из самых молодых режиссеров-номинантов: "Ла-Ла Ленд" – 14 номинаций. По одной за каждый год жизни Шазелла". После чего Киммел переключил внимание на Мерил Стрип и призвал зал поаплодировать актрисе и ее юбилейной номинации: "Она получила уже 20-ю номинацию, а ведь у нее даже не выходило фильмов в этом году. Мы просто вписали ее имя".

Но лучшая шутка – это финал церемонии. Правда, шутка жестокая. Вначале лучшим фильмом объявили "Ла-Ла Ленд". Съемочная группа успела выйти на сцену и произнести слова благодарности. Но оказалось, что вручавший главную награду Уоррен Битти перепутал конверты. В итоге растерянному режиссеру Дэмьену Шазеллу пришлось расстаться с заветной статуэткой. В истории "Оскара" были случаи, когда победителя называли в шутку, но чтобы вручить, а затем отобрать награду – такого еще не бывало.