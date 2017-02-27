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Рыдающая Эмма Стоун отобрала "Оскар" у Мерил Стрип

Эмма Стоун. Фото: AP/TASS
Церемония вручения премий Американской киноакадемии "Оскар" всегда отличалась своеобразной атмосферой и обилием шуток. Но на "Оскаре" этого года определенно многое пошло не так. По меньшей мере – не так, как того многие ожидали. Вручение главной награды "не тому" режиссеру, туристы, неожиданно попавшие в гости на церемонию и победа 28-летней Эммы Стоун в номинации "Лучшая актриса" – все это удивило не только миллионы зрителей онлайн-трансляции по всему миру, но и самих голливудских звезд . Как юной звезде мюзикла "Ла-Ла Ленд" удалось опередить саму Мерил Стрип?

Продолжение: Организаторы объяснили невероятный казус на "Оскаре"
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К слову, Эмма Стоун оставила позади не только героиню десятков культовых кинолент. На звание лучшей актрисы также были выдвинуты Натали Портман и Изабель Юппер. Получая свой первый "Оскар", Стоун не смогла сдержать слез. Тем временем, поклонникам несравненной Мерил Стрип тоже отнюдь не до смеха. Неужели ведущие кинокритики правы,  и сегодня премия американской киноакадемии – скорее заслуга юного возраста, а не таланта?

За главную роль в биографической драме "Джеки" Натали Портман была номинирована еще на "Золотой глобус". Многие ждали, что в копилку актрисы добавится и второй "Оскар" (первый актриса получила еще в 2011 году за "Черного лебедя"), но не тут-то было. Легкая и воздушная героиня мюзикла  в исполнении Стоун приглянулась жюри сильнее, нежели Натали в образе Жаклин Кеннеди.

Что до мнения профессиональных критиков, то большинство из них прочили победу Изабель Юппер. Героиня картины Пола Верховена "Она" покорила зрителей с первого взгляда. Западные СМИ уже вовсю судачат, что проигрыш Юппер вовсе не в "плохо" сыгранной роли, а в ее возрасте. Хотя ведущие режиссеры так не считают и вовсю приглашают 63-летнюю актрису в свои самые знаковые проекты.

"Почему Мерил Стрип не получила четвертый "Оскар"?", –  кажется, заголовки американских изданий пестрят одним и тем же вопросом. Который, увы, так и останется без ответа. Меж тем для нас Мерил так и останется одной из самых величайших актрис современности, а ее поистине шедевральная роль в "Флоренс Фостер Дженкинс" будет для нас прямым тому доказательством. 

То, что мюзикл "Ла-Ла Ленд" достоин всяческих похвал – ни у кого не вызывает сомнений. Возмущение общественности вызывает получение "Оскара" за лучшую женскую роль актрисой, о которой еще вчера в мире кино никто даже не слышал.

О ней впервые заговорили всего пять лет назад. Тогда Эмма сыграла главную женскую роль в киноленте "Новый Человек-паук". До этого актриса уже более семи лет снималась в кино, но увы, появлялась лишь в эпизодах.

Эмма Стоун. Кадр из фильма "Новый человек-паук"

После успешной премьеры "Нового Человека-паука"  карьера 24-летней актрисы стала развиваться просто с космической скоростью. Роли в "Веронике", "Охотников на гангстеров" и ряде других картин принесли Стоун настоящую популярность. Но отнюдь не мировое признание.

Впрочем, жюри кинопремии "Оскар"  нет никакого дела до ставок ведущих критиков и мнения простых зрителей. Как бы мы не расстраивались – лучшей актрисой этого года стала именно Стоун. Что ж, остается только порадоваться, что у юной актрисы не отобрали заветную статуэтку так же, как это сделали с ее "руководством" – Демьеном Шазеллом.

Автор: Андрей Петрунян27 февраля 2017, 09:40
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