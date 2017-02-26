Судьба статуэтки "Оскар" Веры Алентовой

Актриса входит в число шестерых российских обладателей главной кинонаграды мира. И сегодня заветный рыцарь с мечом стоит у нее дома на видном месте.

Российское кино отмечалось главной кинонаградой мира несколько раз. Первым лауреатом "Оскара" от Советского Союза стал документальный фильм режиссеров Варламова и Капалина "Разгром немецких войск под Москвой". Картина получила премию в 1943 году. Правда, в Америке фильм был переозвучен, перемонтирован и даже переименован в голливудском стиле "Москва наносит ответный удар". А первый наш "Оскар" в художественном кино – четырехсерийная киноэпопея "Война и мир" Сергея Бондарчука, победитель в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 1968 году. Призы брали русско-японский проект режиссера классика кино Акиры Куросавы "Дерсу Узала", "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова и анимационный фильм Александра Петрова "Старик и море".

Самой же "кассовой" российской картиной, получившей "Оскар", является фильм "Москва слезам не верит" – в 1980 году его посмотрело более 90 миллионов советских зрителей. Режиссер картины Владимир Меньшов был на тот момент невыездным – на него лежало несколько доносов в КГБ. Помимо того, что режиссера не пускали за границу, начальство посчитало, что нет смысла тратиться на поездку по поводу вручения "Оскара". Так что о том. что фильм "Москва слезам не верит" получил награду, Меньшов узнал из новостей. Статуэтка же, предназначенная для него, была передана руководству "Мосфильма". И лишь через десять лет Меньшов смог забрать ее себе.

"Сегодня "Оскар" стоит у нас на видном месте, и все наши гости первым делом просят подержаться за статуэтку, – рассказала Dni.Ru Вера Алентова. – Помню, как Дибров пригласил на свою передачу русских "оскароносцев" – меня с супругом и Ирину Скобцеву. Ирина Константиновна принесла с собой статуэтку, а на ней – надрез. Оказалось, ее дети слышали где-то, что она сделана из чистого золота, вот и решили проверить. Никакого золота там, конечно, нет, а номинальная стоимость – несколько сотен долларов. Но золото "Оскара" в том, что на Западе после его получения твоя ставка увеличивается в сто раз. В СССР же наша ставка после его получения никак не изменилось, но был важен сам факт этой премии, сама оценка нашего труда на Западе. Ведь фильм "Москва слезам не верит" критики приняли в штыки, несмотря на очереди в кинотеатрах".





Вера Алентова права: сегодня статуэтка стоящего на катушке кинопленки рыцаря с мечом, выполненная из покрытого 24-каратным золотом сплава Британия, стоит 700 долларов. Но себестоимость статуэтки ничего не значит – ее обладатель имеет право в официальном порядке продать награду только Академии киноискусств и лишь за один доллар.

