Битва за "Оскар"

"Оскар-2018" официально назван худшим в истории

Самый низкий в истории рейтинг заработала церемония вручения премии "Оскар" в этом году. Не спасло ее даже то, что она была юбилейной, 90-й. Как и рекордная продолжительность самого действа. "Оскар" по сравнению с прошлым годом потерял почти 20% аудитории.