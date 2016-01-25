Битва за "Оскар"

Торжественная церемония награждения победителей прошла в
Лос-Анджелесе. Российского режиссера Андрея Звягинцева
и его фильм "Нелюбовь", который был номинирован на премию "Оскар"
в категории "Лучший фильм на иностранном языке", обошла картина
"Фантастическая женщина" чилийца
Себастьяна Лели.
Соперниками "Нелюбви" были "Оскорбление" ливанского режиссера Зиада Дуэри, "Фантастическая женщина" чилийца
Себастьяна Лелио, получивший "Серебряного медведя" Берлинале в прошлом
году, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля "Квадрат"
шведа Рубена Эстлунда, а также главный лауреат Берлинале прошлого года,
венгерский фильм "О теле и душе" Ильдико Эньеди.