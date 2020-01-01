Битва за "Оскар"
Церемония за несколько лет потеряла почти половину аудитории
В соцсетях ленту "Икар" назвали "лучшим фэнтези"
Немецкий журналист унизил олимпийских чиновников
Что полагается к главной кинонаграде планеты
Американская академия киноискусств назвала лауреатов премии "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий"
Торжественная церемония награждения победителей прошла в Лос-Анджелесе
"Икар" победил в номинации "Лучший документальный фильм"
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