Организаторы объяснили невероятный казус на "Оскаре"

Организаторы церемонии вручения премии "Оскар" объяснили, почему они отдали статуэтку за лучший фильм не тому режиссеру. По словам вручавшего главную награду Уоррена Битти, причиной казуса стала путаница с конвертами.

По словам актера, на сцене он получил не тот конверт, а потому в качестве победителя назвал фильм "Ла-Ла Ленд" вместо "Лунного света", передает телеканал ABC. "Я открыл конверт, а там было написано: "Эмма Стоун, "Ла-Ла Ленд", – пояснил Битти.

По словам актера, он осознал ошибку и поэтому тянул с объявлением победителя, хотя публика восприняла паузу как намеренную игру на нервах. Судя по всему, в руки Битти попал конверт из номинации "Лучшая актриса", где победила звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун.

Российские интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на то, что лучшим фильмом признали драму об афроамериканце-гомосексуалисте "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса, а не романтичный мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла. Многие пожалели, что статуэтка ускользнула от красочной картины с Эммой Стоун и Райаном Гослингом в главных ролях. Впрочем, некоторые посчитали любовную мелодраму недостойной высшей награды.

Когда лучшим стал фильм про геев-ниггеров не из далеко космоса, а не Ла Ла Ленд pic.twitter.com/SnMBJaT7wJ — Иисустрица (@LovelessPlant) 27 февраля 2017 г.

Вслед за фильмом "Ла-ла-ленд" следовало бы снять картину "Трамп-пам-памп". — Калинин Евгений (@Raul_Duke_) 17 февраля 2017 г.

Не Ла-Ла-Ленд? АХАХАХАХАХАХАХАХАХВЗЩЗЩЗЩЗЩЩВЗХХ — С тетей в катафалке (@newvichok) 27 февраля 2017 г.

Оскар 2017 или спасибо, что не "Ла Ла Ленд". — стану вашей мудачей. (@mood_luck) 27 февраля 2017 г.

НЕТ НУ КАКОГО ЧЁРТА НЕ ЛА-ЛА ЛЕНД — awowcado (@taeshche) 27 февраля 2017 г.

Напомним, что 26 февраля состоялась 89-я церемония награждения кинопремии "Оскар". Однако внимание общественности в этот раз приковали вовсе не наряды голливудских звезд, а казус во время объявления лучшего фильма.

Статуэтка была отдана Дэмиену Шазеллу за фильм "Ла-Ла Ленд", но потом организаторы объявили, что произошла ошибка и самом деле победил "Лунный свет" Барри Дженкинса. Это первый в истории "Оскара" случай, когда у режиссера отобрали награду, чтобы отдать ее другому.