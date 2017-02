Организаторы объяснили невероятный казус на "Оскаре"

По словам актера, на сцене он получил не тот конверт, а потому в качестве победителя назвал фильм "Ла-Ла Ленд" вместо "Лунного света", передает телеканал ABC. "Я открыл конверт, а там было написано: "Эмма Стоун, "Ла-Ла Ленд", – пояснил Битти.

По словам актера, он осознал ошибку и поэтому тянул с объявлением победителя, хотя публика восприняла паузу как намеренную игру на нервах. Судя по всему, в руки Битти попал конверт из номинации "Лучшая актриса", где победила звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун.

Российские интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на то, что лучшим фильмом признали драму об афроамериканце-гомосексуалисте "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса, а не романтичный мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла. Многие пожалели, что статуэтка ускользнула от красочной картины с Эммой Стоун и Райаном Гослингом в главных ролях. Впрочем, некоторые посчитали любовную мелодраму недостойной высшей награды.

Напомним, что 26 февраля состоялась 89-я церемония награждения кинопремии "Оскар". Однако внимание общественности в этот раз приковали вовсе не наряды голливудских звезд, а казус во время объявления лучшего фильма.

Статуэтка была отдана Дэмиену Шазеллу за фильм "Ла-Ла Ленд", но потом организаторы объявили, что произошла ошибка и самом деле победил "Лунный свет" Барри Дженкинса. Это первый в истории "Оскара" случай, когда у режиссера отобрали награду, чтобы отдать ее другому.

WATCH: Moment where crew/cast of 'La La Land' realizes a mistake had been made and 'Moonlight' actually won Best Picture. #Oscars pic.twitter.com/WCCopwsJ66