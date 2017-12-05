Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление

Знаменитый актер Владимир Этуш получил награду "Звезда театрала" за лучшую женскую роль. После вручения приза артист сделал заявление.

Он рассказал, что долго вживался в роль Софьи Ивановны в спектакле "Бенефис" Московского академического театра им. Евгения Вахтангова. Кроме того, народный артист заявил, что считает премию "Звезда театрала" особенной: "Что касается этой премии, то она исключительная!" - заявил артист в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Во время награждения 95-летний артист пожелал публике когда-нибудь испытать такие же ощущения: "Дорогие товарищи, я польщен! Я не знал, что доживу до такого. Долго я к этому добирался, но в конце концов дошел до этого вот... Ребята, желаю вам добра, чтоб каждый из вас получил вот такую вот (статуэтку), это серьезно".