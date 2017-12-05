Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
Он рассказал, что долго вживался в роль Софьи Ивановны в спектакле "Бенефис" Московского академического театра им. Евгения Вахтангова. Кроме того, народный артист заявил, что считает премию "Звезда театрала" особенной: "Что касается этой премии, то она исключительная!" - заявил артист в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Во время награждения 95-летний артист пожелал публике когда-нибудь испытать такие же ощущения: "Дорогие товарищи, я польщен! Я не знал, что доживу до такого. Долго я к этому добирался, но в конце концов дошел до этого вот... Ребята, желаю вам добра, чтоб каждый из вас получил вот такую вот (статуэтку), это серьезно".
Актриса жестко отреагировала на предложенную певицей помощь
Рублевской диве предложили "любые деньги" за интим
Мэри Кулешова уверяет, что назад дороги нет
Машину знаменитости расстреляли