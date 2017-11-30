Украина убила всеми любимый сериал "Сваты"

Украинский актер Владимир Зеленский записал видеообращение, где объясняет ситуацию вокруг сериала "Сваты". Комик играет в наперстки.

Один стаканчик артист назвал "СБУ", другой – "Минкульт", а третий – "Госкино". Шарик символизирует сам сериал. В ролике, опубликованном на странице артиста в Facebook, он показывает, как шарик сначала накрывает "СБУ". "Хотя нет, пусть отвечает Минкульт", – сказал Зеленский.

После этого шарик перебрасывается под соответствующий стаканчик. "Но это не наши полномочия! Вопрос к Госкино", – говорит артист, и шарик – уже под третьим "наперстком". После множества перемещений стаканчиков Зеленский задает вопрос: "Где сейчас СБУ? А может, СБУ в Минкульте? Или в Госкино? Это неважно. Вопрос в другом. Где "Сваты"?" – спрашивает Зеленский.

Он начинает переворачивать стаканчики, и ни под одним из них нет шарика. "Нет "Сватов", – подвел итог артист. "Даже не в этом вопрос. Вопрос: кто крутит наперстки? Время пошло", – добавил Зеленский.

Напомним, 29 ноября артист заявил, что отказывается от работы над сериалом "Сваты". "Мы отказываемся дальше работать с проектом "Сваты". Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку", – подчеркнул Зеленский.

Ранее Dni.Ru писали, что исполнитель одной из главных ролей в картине, российский актер Федор Добронравов включен в список лиц, угрожающих безопасности Украины. Это вызвало негодование у авторов картины. Возмутился и один из создателей "Сватов", актер Владимир Зеленский. В опубликованном в Facebook видео он заявил, что из-за действий артиста не должны страдать украинские зрители, которые любят фильм.