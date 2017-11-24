Русофоб Зеленский накинулся на Киев из-за "Сватов"

Комедийный актер Владимир Зеленский, прославившийся антироссийскими высказываниями, неожиданно обрушился с критикой на Службу безопасности Украины. Артист не выдержал обсуждения возможного запрета сериала "Сваты".

Владимир Зеленский записал видеообращение и опубликовал его на своей странице в Facebook. "В СМИ обговаривается такой важный для нашей страны вопрос – запретить сериал "Сваты". Без этого ж никак не растет экономика", – говорит в ролике актер.

Комик не понимает, почему сериал хотят убрать с экранов. "Если сейчас задача СБУ и всех наших комитетов – забрать этот сериал от людей, вы так и скажите, а не придумывайте различные поводы", – съязвил Зеленский.

По словам комика, возможно, руководству СБУ не понравилось название картины. "Если кому-то не нравится слово "сваты", вам ближе слово "кумы", вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими "Сватами". Займитесь безопасностью, чтобы на улице можно было свободно пройти, а от "Сватов" пока ни один человек не повесился", – цитирует артиста РИА ФАН.

Зеленскому как создателю "Сватов" обидно за тысячи украинцев, участвовавших в съемках сериала. "Этот сериал любят миллионы, смотрят миллионы", – подчеркнул он, добавив, что проект существует уже 15 лет.



Ранее появилась информация, что звезде "Сватов" Федору Добронравову СБУ запретила въезд на Украину из-за незаконного, по мнению Киева, посещения Крыма. В связи с этим обсуждается запрет показа сериала, передает Ura.ru.

"Сваты" – комедийный сериал студии "Квартал 95". Премьера ленты состоялась на канале "Россия-1". В июле 2017 года стартовали съемки седьмого сезона "Сватов".