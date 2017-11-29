Звезда сериала "Сваты" признана угрозой для Украины

Скандал вокруг фильма продолжается. Играющий в фильме российский актер Федор Добронравов попал в список лиц, угрожающих безопасности Украины.

Соответствующий документ размещен на сайте Министерства культуры Украины. На сегодняшний день в этом перечне – 114 лиц, в том числе Стивен Сигал, Эмир Кустурица, Михаил Боярский, Наталья Варлей и многие другие. Перечень составляется на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности, а также Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Исполнитель одной из главных ролей в "Сватах" внесен сразу в два черных списка. На прошлой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Добронравову на три года въезд в страну из-за посещения Крыма. После этого в Незалежной заговорили о возможном запрете к показу сериала с участием актера.

Это вызвало негодование у авторов картины. Возмутился и один из создателей "Сватов", актер Владимир Зеленский. В опубликованном в Facebook видео он заявил, что из-за действий артиста не должны страдать украинские зрители, которые любят фильм.

"Связи между товарищем Добронравовым и тысячей людей, которые работали над этим проектом последние 15 лет, извините меня, никакой нет", – отметил артист. По мнению Зеленского, если задача СБУ – отобрать фильм у людей, об этом нужно сказать прямо, не придумывая поводы.

Актер добавил, что может понять, если кому-то не нравится слово "сваты" и ближе слово "кумы". Однако, по его словам, сначала надо побороть свое "кумовство", а потом уже бороться со "Сватами". Многие пользователи поддержали Зеленского.