Равшана Куркова три месяца проплакала из-за сериала Первого канала

Актриса Равшана Куркова рассказала о съемках в новом сериале Первого канала "Жестокий мир мужчин". По ее словам, работа над картиной выдалась крайне непростой.

"Эта роль была сложной и физически, и эмоционально. Я подсчитала: из 43 съёмочных смен я не плакала только в трёх! Чтобы всё время быть в тонусе на площадке, мне пришлось все эти три месяца соблюдать спартанскую дисциплину и полностью отказаться от любых тусовок", – рассказала Равшана Куркова.

Для того чтобы сыграть сильного и целеустремленного финансового аналитика Киру Арефьеву, девушке пришлось научиться плавать, она проводила в бассейне по 12 часов в день. "За это время я научилась плавать любым возможным способом, чего раньше не умела. Я плавала как собачка", – вспоминает актриса.

Кроме того, Равшана осваивала финансовое дело. ""Мы даже ездили в компанию "Финам" и консультировались у экономистов, смотрели, как работают брокеры. Я очень уважаю эту команду за то, что они требуют полной отдачи и профессионализма", — вспоминает подготовку к съёмкам партнёр Курковой Александр Константинов.

По сюжету нового сериала, героиня Равшаны Курковой Кира Арефьева, женщина со стальным характером, финансовый аналитик и бизнесвумен, в одночасье теряет все по вине нескольких мужчин, которым она привыкла доверять. Они предали девушку, и та решила отомстить обидчикам и спасти свою честь и репутацию.

"Многие мои знакомые прошли через подобное: с финансовыми аферами приходилось сталкиваться многим, кто занимался бизнесом в конце 90-х и начале 2000-х", – рассказала журналу "7 дней" Равшана Куркова. Она призналась, что на фоне проблем ее героини, собственные жизненные неурядицы выглядят как детский лепет.

Патрнерами Курниковой по съемочной площадке стали Сергей Чонишвили, Игорь Верник, Александр Макогон и Джемал Тетруашвили. Действие картины разворачивается в нескольких странах: России, Англии, Швейцарии и греческих островах. Большая часть локаций была отснята в Москве.