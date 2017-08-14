Третий муж оказался младше Курковой на 10 лет

Не так давно Равшана Куркова летала отдыхать в Сочи и делилась фотографиями в микроблоге. Подписчики заподозрили, что актриса вышла замуж – на ее безымянном пальце красовалось кольцо.

Поклонников не проведешь. Несколько недель назад 36-летняя Равшана Куркова тайно вышла замуж за 26-летнего коллегу Станислава Румянцева, с которым познакомилась во время работы над спектаклем "Черный русский". Репетиции начались летом 2016 года. Куркова исполняла одну из главных ролей, Румянцев играл ее возлюбленного. Постепенно чувства вспыхнули наяву, однако пара старалась не афишировать их.

Равшана проводит много времени с избранником. В начале 2017 года они вместе отдыхали на Самуи, в Болгарии и Швейцарии, где актриса участвовала в съемках сериала. В Сочи молодожены летали на парапланах и прошлись по подвесному мосту, о чем рассказали сотрудники отеля, в котором они остановились. Влюбленные узаконили отношения, но свадебного торжества еще не было. Равшана и Станислав планируют устроить праздник в скором времени, сообщает StarHit.

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) Июн 22 2017 в 8:43 PDT

Новоиспеченный муж Курковой окончил Московский кадетский корпус. Он и не думал о карьере артиста: хотел получить серьезное образование, поступил в МГТУ имени Баумана. Однако учеба в вузе не задалась, и Румянцев отправился отдавать долг Родине. В армии он решил стать актером и, вернувшись в Москву, поступил в Школу-студию МХАТ.

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) Июн 13 2017 в 7:45 PDT

Напомним, что первым супругом актрисы был фотограф Семен Курков, с которым она познакомилась на студенческой вечеринке. После развода Равшана оставила фамилию мужа. С 2004 по 2008 годы состояла в браке с актером Артемом Ткаченко. Долго встречалась с Ильей Бачуриным, но до свадьбы дело не дошло.

После того как они рассталась, у генерального директора "Главкино" закрутился роман со звездой Comedy Women Надеждой Сысоевой. И пока бывший возлюбленный наслаждался новыми отношениями, Равшана предпочитала скрывать личную жизнь.