Замужнюю Равшану Куркову заподозрили в беременности

СМИ продолжают муссировать свадьбу актрисы Равшаны Курковой. По слухам, артистка оформила брак с актером, который младше ее на десять лет потому, что ждет ребенка.

На днях появилась информация о свадьбе 37-летней Равшаны Курковой и 27-летнего актера Станислава Румянцева. Поводом послужило золотое кольцо, которое на безымянном пальце правой руки актрисы приметили бдительные поклонники. Равшана и Станислав познакомились во время работы над спектаклем "Черный русский". Репетиции начались летом 2016 года. Получается, что менее чем через год влюбленные оформили отношения.

Говорят, стремительный брак имеет вескую причину. В актерской тусовке ходят слухи, что тайное замужество Равшаны объясняется ее интересным положением. Дескать, Румянцев и раньше предлагал ей руку и сердце, но побывавшая трижды в браке (два раза официально и один раз в гражданском) Куркова не торопилась оформлять отношения. И заставить ее сделать это могло лишь известие о беременности, сообщает Eg.RU.

Мало кто знает, что много лет назад Равшана Куркова пережила замершую беременность. В 20 лет она вышла замуж за фотографа Семена Куркова и через какое-то время узнала, что ждет ребенка. Счастью молодых не было предела, однако на пятом месяце врачи объявили Равшане, что их девочке не суждено родиться.

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) Июн 21 2017 в 4:20 PDT

"Осматривая меня, гинеколог так и сказала: "Вам надо делать аборт, плод умер уже месяц назад. Если промедлите, начнется заражение крови. И тогда уже ваша жизнь будет под большим вопросом". Перед глазами все поплыло. Казалось, что сердце останавливается", – приводит слова Равшаны Курковой издание. Потеряв ребенка, актриса впала в депрессию: перестала выходить из дома, общаться с друзьями и даже есть. Возможно, из-за этой трагедии брак Курковых быстро завершился.

Счастье любит тишину ��. (��: @xenichez , mua: @justann1108 ) Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) Май 28 2017 в 1:43 PDT

С 2004 по 2008 годы Равшана состояла в браке с актером Артемом Ткаченко. А затем долго встречалась с Ильей Бачуриным, но до свадьбы дело не дошло.

