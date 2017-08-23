Замужнюю Равшану Куркову заподозрили в беременности
На днях появилась информация о свадьбе 37-летней Равшаны Курковой и 27-летнего актера Станислава Румянцева. Поводом послужило золотое кольцо, которое на безымянном пальце правой руки актрисы приметили бдительные поклонники. Равшана и Станислав познакомились во время работы над спектаклем "Черный русский". Репетиции начались летом 2016 года. Получается, что менее чем через год влюбленные оформили отношения.
Говорят, стремительный брак имеет вескую причину. В актерской тусовке ходят слухи, что тайное замужество Равшаны объясняется ее интересным положением. Дескать, Румянцев и раньше предлагал ей руку и сердце, но побывавшая трижды в браке (два раза официально и один раз в гражданском) Куркова не торопилась оформлять отношения. И заставить ее сделать это могло лишь известие о беременности, сообщает Eg.RU.
Мало кто знает, что много лет назад Равшана Куркова пережила замершую беременность. В 20 лет она вышла замуж за фотографа Семена Куркова и через какое-то время узнала, что ждет ребенка. Счастью молодых не было предела, однако на пятом месяце врачи объявили Равшане, что их девочке не суждено родиться.
"Осматривая меня, гинеколог так и сказала: "Вам надо делать аборт, плод умер уже месяц назад. Если промедлите, начнется заражение крови. И тогда уже ваша жизнь будет под большим вопросом". Перед глазами все поплыло. Казалось, что сердце останавливается", – приводит слова Равшаны Курковой издание. Потеряв ребенка, актриса впала в депрессию: перестала выходить из дома, общаться с друзьями и даже есть. Возможно, из-за этой трагедии брак Курковых быстро завершился.
С 2004 по 2008 годы Равшана состояла в браке с актером Артемом Ткаченко. А затем долго встречалась с Ильей Бачуриным, но до свадьбы дело не дошло.
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