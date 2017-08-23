Замужнюю Равшану Куркову заподозрили в беременности

Эксклюзив Особое мнение Интервью Кому достанутся миллионы Глаголевой Счастье Баскова и Лопыревой оказалось постановочным

Выбор читателей

Как Вера Глаголева скрывала страшную болезнь
Гузеева об уходе с Первого канала вслед за Малаховым и Кизяковым
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
У жены Андрея Малахова случился выкидыш
Звезда "Дома-2" угодила в психушку после измены богатого женатого любовника
Над опозоренной Бузовой поглумились в Шереметьево
партнеры
Среда 23 августа
Лента новостей
15:52
Бархатный сезон в Европе
15:22
Маникюрша определила рак у клиентки по ногтям
15:18
Серебренникова отправили под домашний арест
15:13
Незнакомка сообщила о покушении на Порошенко
15:09
Эстакада на Варшавке готовится к открытию
14:53
Отец обрил налысо дочь за желание выйти замуж
14:45
Ученые разгадали структуру раковой опухоли
14:43
Кандидаты от "ЕР" провели тысячи предвыборных встреч
14:37
Сестра Прохорова посулила за Серебренникова миллионы
14:30
6 мифов о пользовании банковской картой за границей
14:20
Девушки в мини-юбках толкнули Трампа на авантюру
14:06
Назван самый смешной фильм всех времен
14:05
Похоть и кровь: что творил на сцене Серебренников
13:55
Клинтон растрогала Меланью Трамп
13:28
Участники Skolkovo Jazz Science помогут фонду "Детские Сердца"
13:27
Раскрыты детали кровавой резни на заводе ГАЗ
12:44
Принц Гарри нашел виновных в смерти принцессы Дианы
12:38
В Москве в пруду нашли тело школьника
12:29
Опубликован список погибших в резне на заводе ГАЗ
12:26
Медведев обсудил с партактивом "ЕР" развитие Сахалина
12:18
Сильно похудевшая Юлия Снигирь вышла в свет
12:16
Любимый суп Аллы Пугачевой
12:07
"Росатом" поможет "Роскосмосу"
12:03
88-летняя миллионерша завещала двум котам $300 тысяч
11:54
Витамин В может спровоцировать развитие рака
11:42
В центре Москвы пенсионер попал под автобус
11:18
Рабочий убил начальников на заводе ГАЗ из-за ревности
11:18
Хвастливый Порошенко выдал очередную нелепицу
11:15
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
11:03
Серебренникова просят отправить под домашний арест
10:45
Как избежать заражения вирусом Коксаки
10:17
Сотрудник завода ГАЗ зарезал начальников после увольнения
09:52
В Россию нагрянет первый снег и заморозки
09:45
В "Зарядье" завершается создание искусственных прудов
09:32
Американского адмирала увольняют с позором
09:24
Вера Сотникова о Глаголевой и ошибке врачей
09:13
В Москве резко сократились темпы ввода нового жилья
09:00
За голову убийцы чемпиона мира Драчева объявлена награда
08:57
Балерина Большого театра пропала после откровенной съемки
08:40
Новый имидж Алены Апиной ошеломил публику
08:32
Серебренникову в СИЗО нашли соседа-интеллигента
08:27
Раскрыта главная интрига нового шоу Андрея Малахова
08:25
В Москве запустят систему раннего метеомониторинга
08:06
Порошенко рассказал Путину о Счастье
07:57
Сколько стоит собрать ребенка в школу
07:49
На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП
22:07
В Белом доме испугались теракта
21:53
Перед задержанием Серебренников сделал Цоя геем
21:45
Сбежавшего с Первого канала Малахова обнаружили в глухом монастыре
21:30
Следователи раскрыли "мутные" схемы Серебренникова
21:04
Грязная подноготная разрыва Гусева и Романец из "Дома-2"
21:02
Помолодевшая Пугачева питается за счет детей
20:58
Телеведущий расплакался в прямом эфире (видео)
20:38
Добродушный профессор попался на зверском убийстве молодого любовника
20:25
Полиция расследует кровавую расправу над молодым человеком под Москвой
20:14
Девушка сына Копенкиной отпустила его к Калашниковой
20:10
Во внутренностях человека нашли лекарство от старости
20:09
Кемеровский суд отменил предписания Центробанка
20:03
Серебренников расколол актеров и режиссеров
19:55
Калашникову у Шепелева упрекнули в наглой лжи о потере ребенка
19:33
Андрей Малахов показал видео из роддома
19:17
Пьяная школьница выжила после падения с девятого этажа
19:05
Темпераментный москвич разорвал паспорт жены на борту самолета
18:54
Ирак признал решающую роль России в борьбе с "ИГ"
18:45
Суд продлили арест Никите Белых
18:35
Уставший от средневековья Мел Гибсон продает замок
18:35
Самые соблазнительные фото Равшаны Курковой
18:31
Мособлгаз ввел в эксплуатацию газопровод в Истре
17:58
Коровы прогнали из деревни голодных азиатских львов (видео)
17:55
Подруга о страшных последних днях Глаголевой
17:54
Россияне пострадали от санкций США против Северной Кореи
17:52
"ЕР" оказывает помощь пострадавшим от пожара ростовчанам
17:48
Серебренникова отправили в "Матросскую тишину"
17:32
Курочка разоблачила интимную жизнь участников "Дома-2"
17:30
Откусившего конечность верблюда накажет безрукий хозяин
17:23
Мужчины наглеют на сайтах знакомств
17:18
Роднина устроила ликбез Поклонской
17:14
Что ждет "Гоголь-центр" после скандала с Серебренниковым
17:13
Россиян заставят смеяться пять дней
17:04
Дорогу под Петербургом заблокировало тело лося
16:57
Российский губернатор оказался в инвалидном кресле
16:47
В Пензенской области убийцу ребенка признали невменяемым
16:39
Серебренникову предъявлено обвинение
16:35
Выпускница попала в реанимацию после страстной ночи
16:33
Что случилось с лицом Кети Топурии
16:09
Открыт удивительный механизм восстановления печени
16:05
Подводную трагедию ждут в Москве
15:54
Кому достанутся миллионы Глаголевой
15:53
Ударившие по России США довели Порошенко до экстаза
15:39
Названа причина смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу
15:37
Можно ли измерить счастье деньгами
15:12
Серебренников на допросах сдал всех коллег по театру
15:09
Выложивший странное фото Шепелев высказался об уходе Малахова
15:07
Москвичей предупредили о желтом уровне опасности
14:59
Наталья Поклонская снялась в романтичном клипе (видео)
14:59
Столичным центрам "Мои документы" исполнилось шесть лет
14:39
Какие продукты нельзя есть после 35 лет (видео)
14:36
Счастье Баскова и Лопыревой оказалось постановочным
14:29
Украина пишет жалобу в NASA из-за потери Крыма
14:27
Фадеев рассказал о родах Савичевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оскандавлишийся внук Пугачевой снова всех поразил
Максакова жестко ответила на слова о Шепелеве
Кому достанутся миллионы Глаголевой
Садальский раскрыл страшную тайну главы Первого канала
Перед задержанием Серебренников сделал Цоя геем
Помолодевшая Пугачева питается за счет детей
Шоу-бизнес

Замужнюю Равшану Куркову заподозрили в беременности

Равшана Куркова. Фото: instagram.com/rav_shana
СМИ продолжают муссировать свадьбу актрисы Равшаны Курковой. По слухам, артистка оформила брак с актером, который младше ее на десять лет потому, что ждет ребенка.
прочитано 2426 раз

На днях появилась информация о свадьбе 37-летней Равшаны Курковой и 27-летнего актера Станислава Румянцева. Поводом послужило золотое кольцо, которое на безымянном пальце правой руки актрисы приметили бдительные поклонники. Равшана и Станислав познакомились во время работы над спектаклем "Черный русский". Репетиции начались летом 2016 года. Получается, что менее чем через год влюбленные оформили отношения.

ПО ТЕМЕ

Равшана Куркова "сбежала с венчания"

Как Куркова пережила разрыв с любовником

Равшана Куркова засекретила любовника

Говорят, стремительный брак имеет вескую причину. В актерской тусовке ходят слухи, что тайное замужество Равшаны объясняется ее интересным положением. Дескать, Румянцев и раньше предлагал ей руку и сердце, но побывавшая трижды в браке (два раза официально и один раз в гражданском) Куркова не торопилась оформлять отношения. И заставить ее сделать это могло лишь известие о беременности, сообщает Eg.RU.

Мало кто знает, что много лет назад Равшана Куркова пережила замершую беременность. В 20 лет она вышла замуж за фотографа Семена Куркова и через какое-то время узнала, что ждет ребенка. Счастью молодых не было предела, однако на пятом месяце врачи объявили Равшане, что их девочке не суждено родиться.

"Осматривая меня, гинеколог так и сказала: "Вам надо делать аборт, плод умер уже месяц назад. Если промедлите, начнется заражение крови. И тогда уже ваша жизнь будет под большим вопросом". Перед глазами все поплыло. Казалось, что сердце останавливается", – приводит слова Равшаны Курковой издание. Потеряв ребенка, актриса впала в депрессию: перестала выходить из дома, общаться с друзьями и даже есть. Возможно, из-за этой трагедии брак Курковых быстро завершился.

Счастье любит тишину ��. (��: @xenichez , mua: @justann1108 )

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana)

С 2004 по 2008 годы Равшана состояла в браке с актером Артемом Ткаченко. А затем долго встречалась с Ильей Бачуриным, но до свадьбы дело не дошло.

Автор: Наталья Аряева23 августа 2017, 10:54

комментарии

Политика

Хвастливый Порошенко выдал очередную нелепицу
Украина пишет жалобу в NASA из-за потери Крыма
Саакашвили похвастался вниманием Европы
Посол Чехии рвется из России домой

Шоу-бизнес

Алла Пугачева протянет еще год
Астахов откровенно о романе с Кориковой
Алчного Малахова соблазнили на "России"
На "Голосе" Пелагею вынудили оголиться

Проишествия

Балерина Большого театра пропала после откровенной съемки
Добродушный профессор попался на зверском убийстве молодого любовника
Темпераментный москвич разорвал паспорт жены на борту самолета
Известный музыкант найден мертвым в Москве

Lifestyle

Назван самый смешной фильм всех времен
Серебренникову в СИЗО нашли соседа-интеллигента
Названы самые высокооплачиваемые актеры
Запрещенный фильм Глаголевой обнародуют в день ее похорон
Регионы

Раскрыты детали кровавой резни на заводе ГАЗ

Эксперты восстановили картину трагических событий, которые произошли в Нижнем Новгороде
Шоу-бизнес

На "Голосе" Пелагею вынудили оголиться

Новый сезон музыкального шоу начался с казуса
Шоу-бизнес

Алчного Малахова соблазнили на "России"

Ведущий получил у конкурентов полную финансовую свободу
Здоровье

Маникюрша определила рак у клиентки по ногтям

Опытный специалист по полоске на ногте сразу определила меланому

Гороскоп

Помолодевшая Пугачева питается за счет детей
Дженнифер Энистон охотится за сексуальными самцами
Астрологический прогноз с 21 по 27 августа
Совет на выходные

Фоторепортажи

Похоть и кровь: что творил на сцене Серебренников
Сильно похудевшая Юлия Снигирь вышла в свет
Новый имидж Алены Апиной ошеломил публику
Самые соблазнительные фото Равшаны Курковой

Спорт

Над Роналду нависло проклятие из-за игры с Россией
Карякин жестко поглумился над униженным Каспаровым
Олимпийская чемпионка сбежала из дома из-за насилия
Боксер Лебедев сообщил о смерти матери

Регионы

Раскрыты детали кровавой резни на заводе ГАЗ
За голову убийцы чемпиона мира Драчева объявлена награда
Откусившего конечность верблюда накажет безрукий хозяин
Выпускница попала в реанимацию после страстной ночи
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru