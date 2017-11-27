Кэмерон поставил точку в споре о финале "Титаника"

Режиссер Джеймс Кэмерон поставил точку в спорах о концовке культового фильма "Титаник". Он назвал глупыми непрекращающиеся обсуждения одной из финальных сцен картины, в которой погибает персонаж Леонардо Ди Каприо Джек.

Кэмерон заявил, что смерть героя обусловлена законами драматургии. По словам режиссера, если бы персонаж не утонул, то на него должна была бы упасть дымовая труба, сообщает телеканал "360".

"Мне кажется глупым, что мы продолжаем говорить об этом 20 лет спустя. Но это показывает, что в фильме получилось сделать Джека таким привлекательным, что зрителям больно смотреть на его смерть", – цитирует кинематографиста Vanity Fair. По его словам, если бы герой Ди Каприо выжил, концовка "Титаника" была бы бессмысленной, передает "Газета.ru".

"Это картина о смерти и разлуке; он должен был умереть", – добавил Кэмерон. Также режиссер подчеркнул: несмотря на то что в кино все происходит из художественного замысла, а не из-за физических причин, вдвоем на куске деревянной обшивки Роза (Кейт Уинслет) и Джек не удержались бы.

Как писали Dni.Ru, ранее в интернете появились кадры из легендарного фильма, не вошедшие в окончательный вариант при монтаже. Их убрал режиссер картины Джеймс Кэмерон.

На такой шаг он пошел из-за требований прокатной компании Paramount, которая не знала, что делать с почти пятичасовым фильмом. В частности, пришлось укоротить одну из финальных сцен, когда Роза выбирается из спасательной шлюпки. В режиссерской версии духовное опустошение девушки показано намного сильнее.

Мировая премьера блокбастера состоялась в 1997 году. "Титаник" занимает второе место в списке самых кассовых лент. На протяжении 12 лет этот фильм удерживал первое место по сборам, а его достижение – 11 "Оскаров" – никто до сих пор не побил.