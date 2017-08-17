Полуголых Ди Каприо и Уинслет застали на вилле
Перед началом мероприятия коллеги по творческому цеху решили отдохнуть у бассейна. Кейт надела купальник кораллового цвета и белую тунику.
В этот раз 41-летняя актриса отказалась от пышной прически и макияжа. Она предпочла дать коже отдохнуть, а волосы собрала в небрежный хвостик, сообщает Daily Mail.
Но даже в непривычном для поклонников виде Уинслет выглядела замечательно. Актриса дополнила свой свежий образ солнцезащитными очками, золотыми часами и легкими браслетами.
Ди Каприо последовал примеру подруги, выбрав пляжный образ. Он решил остаться в одних плавках. Общение двух звезд Голливуда выглядело весьма непринужденным.
Поклонники "Титаника" до сих пор ждут, что когда-нибудь случится чудо, и Кейт и Лео объявят себя парой. Отметим, завидный холостяк Ди Каприо недавно расстался с очередной моделью. А Уинслет замужем и воспитывает троих детей.
В рамках ужина в ресторане Domaine Bertaud Belieu состоялся благотворительный аукцион. Как известно, фонд Леонардо Ди Каприо борется за сохранение последних оставшихся на нашей планете диких уголков.
Природа подготовила новый сюрприз для жителей столицы
Брак продержался целых 20 лет
У певицы появился дивный малыш
Программу "Давай поженимся!" выживают из эфира