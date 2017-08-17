Полуголых Ди Каприо и Уинслет застали на вилле

Леонардо Ди Каприо и его близкую подругу и партнершу по фильму "Титаник" Кейт Уинслет застукали полуобнаженными на вилле оскароносного актера в Сен-Тропе. Там голливудские звезды собрались на ежегодный гала-вечер благотворительного фонда Leonardo Di Caprio Foundation.

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