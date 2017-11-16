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Культура

В Сеть утекла вырезанная концовка "Титаника"

Кадр из фильма "Титаник"
В интернете появились кадры из легендарного фильма, не вошедшие в окончательный вариант при монтаже. Их убрал режиссер картины Джеймс Кэмерон.
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На такой шаг он пошел из-за требований прокатной компании Paramount, которая не знала, что делать с почти пятичасовым фильмом, сообщает Мirrоr. В частности, пришлось укоротить одну из финальных сцен, когда Роза выбирается из спасательной шлюпки. В режиссерской версии духовное опустошение девушки показано намного сильнее. 

Мировая премьера блокбастера состоялась ровно 20 лет назад. "Титаник" занимает второе место в списке самых кассовых лент. На протяжении 12 лет этот фильм удерживал первое место по кассовым сборам, а его достижение – 11 "Оскаров" – никто до сих пор не побил.


Автор: Людмила Фоканова16 ноября 2017, 11:19

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