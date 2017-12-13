Трамп потратит $5 миллиардов на антироссийскую психотерапию

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании и направлениях деятельности Пентагона в 2018 году и этот важный документ во многом посвящен сдерживанию нас, то есть России. Казалось бы, чему тут радоваться?



Нас считают врагом, нас будут пытаться максимально сильно обидеть, ущемить везде где только можно и вообще всему миру объявлено что мы – то есть Россия – это источник зла, мельдония, хакеров и военной угрозы для свободолюбивых европейских стран. Так уж получилось, что мы с американцами обитаем на одной планете. Они никуда улетать не собираются, и мы тоже никуда не спешим. Нам придется друг с другом жить на этом шарике, и для того чтобы нам жилось хорошо придется понять то, как наши заокеанские партнеры смотрят на окружающую реальность. А на нее они смотрят примерно таким образом: всё, что попадается им на глаза, это или источник прибыли, или источник угрозы, который желательно бить дубинкой по голове до тех пор, пока его мертвая тушка не превратиться в источник прибыли. Некоторым странам, таким как Великобритания, при удачном стечении обстоятельств достается должность маленького шакала, роль которого заключается в покусывании тех, кого Вашингтон считает угрозой, с расчетом на то что потом им достанется кусок от трупа.

У нас, к сожалению, или к счастью, опции превращения в американского шакала нет, они нас слишком сильно не любят, мы слишком необычные и даже в самом мирном и прирученном состоянии являемся для вашингтонского истеблишмента слишком опасными, а значит при любых обстоятельствах они предпочитают видеть нас даже не в гробу в белых тапочках, а на разделочном столе. Они нас ножом мясника уже кромсали в 90-е, вся страна до сих пор в шрамах ходит. Потому, когда я читаю американские документы я не хочу видеть, что Россия является для США источником доходов, я хочу, чтобы всё, что связано с Россией было помечено красным шрифтом и знаком минус, и чем более серьезные расходы стоят за этим знаком минус, тем увереннее мы можем себя чувствовать. Желание вашингтонской администрации потратить много денег на "сдерживание России" – это как независимый аудит эффективности нашей внешней и оборонной политики. Если такое желание в Вашингтоне есть, значит аудит пройден.

Сколько миллиардов долларов тратится на Россию из всего военного бюджета США подсчитать невозможно: там в бюджетных документах не указано что конкретный авианосец строится против конкретной страны, но зато можно почитать специальные статьи бюджета, которые обозначают распределение денег по индивидуальным программам, и вот там есть много чего про российскую угрозу.

В бюджет Пентагона на 2018 год только на реализацию "Инициативы по сдерживанию в Европе" планируется потратить 4,6 миллиарда долларов, и я думаю, всем понятно, что в Европе предполагается сдерживать именно нас. Бороться с ближневосточным терроризмом, который тоже угрожает Европе, – это конечно же не про американских военных, тем более что финансирование тех самых ближневосточных террористов скорее всего фигурирует как статья расходов в бюджете их коллег из ЦРУ. Так что американские военные будут сдерживать в Европе именно российскую угрозу, причем особое внимание будет уделяться странам прибалтийского региона.



Каждый раз, когда я сталкиваюсь с тем, что американцы выделяют деньги на Прибалтику, меня начинают грызть подозрения. Вдруг американцы знают что-то про Латвию, Литву и Эстонию чего не знаем мы? Я вот не понимаю зачем нам захватывать Прибалтику, я не знаю людей, которые бы считали, что нам обязательно нужно провести военный захват прибалтийских государств и я не вижу в этом никакого политического или экономического смысла. У нас что, шпрот нет? Портов нет? Но американские генералы и политики выделяют бюджет именно на защиту этих стран. Непонятно, но у больших империй могут быть свои причуды. Хотя с другой стороны, с учетом неэффективности расходов в американской армии, на те 100 миллионов долларов, которые предусмотрены конкретно на Прибалтику можно там разместить ну разве что пару-тройку батальонов. Мелочь, но, наверное, руководству прибалтийских стран это приятно и есть чем похвастаться перед избирателями.



Если посмотреть на все антироссийские расходы в комплексе и на то, как американцы их обосновывают, то можно сделать удивительное открытие. Американские эксперты и военные открыто говорят, что цель всей этой программы заключается в том, чтобы "укрепить уверенность союзников по НАТО", что в случае необходимости американцы их прикроют. У меня для европейских союзников США по НАТО есть плохая новость: американцы кинут при первой же возможности, так же, как они кинули своих сирийских союзников под бомбы ВКС, и так же, как они слили своих союзников-курдов Эрдогану и иракской армии.

Европейцы, насмотревшись на Сирию, начинают подозревать, что военная крыша, за которую они платят США на самом деле дырявая и вот теперь администрации Трампа приходится заниматься психотерапией: вытирать им сопли, менять памперсы, раздавать успокоительные и просить прекратить истерику. Не поможет. Европейцы там уже между собой какие-то пакты про оборону без США подписывают, а Юнкер и Меркель делают заявления, что безопасность Европы – это ответственность самой Европы. В переводе с дипломатического на человеческий это означает, что американцам больше не доверяют и в них больше не верят. Авторитет потерян окончательно и бесповоротно. Восстановить этот авторитет за 5 миллиардов долларов невозможно, но Трамп попробует. НАТО постепенно разваливается, а в будущем у США появится еще не один повод нас бояться.