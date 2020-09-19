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"Я не хочу"– это аргумент? Как отстаивать свои границы, не наступая на чужие

Фото: Lars Hallstrom/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Анна Андрианова

Анна Андрианова блогер

 Психолог, писатель, имиджмейкер. Вдохновляющий ментор для сотрудников крупных компаний и частных лиц. Автор тренингов образовательного центра "Сити Класс".
Сейчас в тренде психологическая пропаганда: "люби себя, забей на всех, и в жизни ждет тебя успех". Судя по армии одиноких психологов, можно легко заметить, что эти догматы не очень-то и работают. Не буду философствовать на тему, что мы все нужны друг другу, какими бы независимыми не были.
Разберем лучше конкретные примеры, и пускай каждый сделает сам для себя подходящий вывод.
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Итак, один человек просит другого что-то сделать, и если это совсем чужой человек на улице, нам не интересный, и мы не верим в карму и правило шести рукопожатий, тогда мы смело проходим мимо. Так современная психология вытеснила советское воспитание, хорошо это или плохо, решать уже поздно.

А как нам всем хорошо жить – вопрос актуальный.

Вот была у меня одна хорошая знакомая, которая поехала на пляж с другой моей знакомой и ее маленьким ребенком. А после пляжа высадила их около своего, не их дома, с котулями, как положено мамашке грудничка, и сонной малышкой.

"Не хочу, говорит, вас везти! Возьмите такси".

Ну, тут понятно, как трудно найти такси за МКАДом, плюс ощущение брошенности, а ехать-то было всего ничего...

И больше не дружат эти девушки.

Одни скажут :

– А чего это она должна их везти, раз не хочет?

Ответ прост:

Потому что дружба – это не только общие интересы, но и забота, и помощь, и поддержка. Правильнее было бы сказать свою правду, учитывая правду другого.

– Знаешь, я чего-то устала, разморилась на солнышке (или что, какая реальная причина), ты расстроишься, если я вас не повезу, а подожду с вами такси?

Потому что бросать друзей на улице – это очевидно подло, и поэтому здесь даже не обсуждается.

Но даже при такой формулировке следует быть готовой к тому, что вам могут при случае ответить так же: "Знаешь, я устала, давай подожду с тобой такси".

Как вам это слышать?

Чем откликается?

Некоторые могут сказать что надо было соврать, придумать срочные дела и извиниться. Если честно, это не самый плохой вариант, потому что когда тебя оставляют на улице или пересаживают в замкадное такси из-за проблемы или важного дела, это все-таки не так обидно, как если из-за лени и нежелания.

Или у вас не так?

Но тут тоже стоит понимать, что на такие аргументы "сбегаю по важному делу" у человека со здоровой самооценкой есть небольшой лимит.

Ситуация два: сижу я со своей приятельницей, и муж ее звонит, явно нервничая и переживая: мол, собирайся скорее, поехали на дачу, Маман его ждет.

А приятельница моя, собирая ложечкой миндальную пенку с капучино, протяжно отвечает: "Ты знаешь, я сегодня что-то не настроена. Не хочу я на дачу сегодня!"

Стоп. Занавес!

Какая у вас внутри произошла реакция, когда вы это прочитали?

Я, если честно, негодовала: она не была занята, не устала, не торопилась никуда, она просто не хотела, и для нее это аргумент!

Я же заметила, что никогда, ну очень за редким исключением, вообще не говорю: "Я не хочу". Всегда, когда мне что-то предлагают, пытаюсь собеседника не обидеть, а уж если НАДО, мама ждет и так далее, встаю и еду. Потому что мои близкие, когда мне надо, тоже откликаются на просьбы.

Меня бы лично обидела фраза: "Не поеду на дачу к твоей маме, потому что не хочу". Если нет желания ехать, потому что конфликт с ней, то стоит объяснить причину, а если маму и отношения с ней обсуждать табу, то все-таки стоит извиниться и сказать: "Извини, я не могу, не сегодня, ладно?". Как-то, отстаивая свои границы, многие перестают быть добрыми, а люди со слабой самооценкой это принимают, потому что верят в то, что сделали что-то не так.

Про самооценку поговорим позже, а пока важно понять в случае отстаивания своих границ, каждый раз отказывая или делая как себе удобно, будет очень полезно вспомнить про принцип обоюдности и взаимности:

Выразить свое понимание и сочувствие, например, "я понимаю что тебе не приятно это слышать, но я не могу сегодня поехать с тобой" (согласитесь – это как то приятнее слышать вместо "я не хочу"!

Спросить мнение другой стороны: что с тобой случиться, если я откажу (ты обидишься, сможешь ли меня понять, могу ли я быть с тобой в чем– то другом)?

19 сентября 2020, 04:08

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Юлия Гамаюн
Ответить
Кто такие "котули"?
1

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