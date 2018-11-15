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Нацпроект "Здравоохранение" – план действий по улучшению здоровья россиян

Фото: Агенство гордоских новостей "Москва"
Дмитрий Морозов

Дмитрий Морозов блогер

 Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья, координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее»
Национальные цели и приоритеты на период до 2024 года установлены в майском Указе Президента Российской Федерации № 204 – обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Определяющая роль в достижении поставленных целей принадлежит здравоохранению.
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В соответствии с Указом № 204 разработан национальный проект "Здравоохранение". "Единая Россия" сразу же взяла под свой контроль законодательное и финансовое обеспечение реализации национального проекта. Какова ситуация сегодня?  

Всего с 2019 по 2024 год на национальный проект "Здравоохранение" запланировано выделить 1,34 триллиона рублей. Проект предусматривает повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам России, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, устранение кадрового дефицита медицинских работников.  

Мы видим, что расходы на реализацию нацпроектов в в проектефедерального бюджета на 2019-2021 годы выделяются в приоритетном порядке. На финансирование национального проекта "Здравоохранение" до 2021 года предусмотрено почти 698 миллиарда рублей. Они распределены по восьми федеральным проектам. Важно отметить, что расходы на каждый федеральный проект выделены в бюджете отдельной строкой, носят целевой характер. Это обеспечивает прозрачность и возможность партийного контроля эффективного использования бюджетных средств.

Дмитрий Морозов. Фото: duma.gov.ru

Федеральный проект по развитию детского здравоохранения включает создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. Расходы составят в течение трех лет 45,1 миллиарда рублей, которые пойдут на модернизацию детских поликлиник и поликлинических отделений, а также на строительство и реконструкцию детских стационаров.

Напомню, что в рамках партпроекта мы осуществляем мониторинг строительства и ввода в эксплуатацию перинатальных центров, строящихся в субъектах Российской Федерации в соответствии с Программой развития перинатальных центров. Считаю необходимым взять под партийный контроль реализацию проекта по развитию детского здравоохранения" с учетом опыта реализации этой Программы.  

Основной целью федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", расходы на который составят в течение трех лет 470,6 миллиарда рублей, является снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных.  

Самые значительные суммы расходов будут выделены непосредственно на оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, которая финансируется через ОМС. Сейчас средний тариф на лечение в стационаре составляет около 30 тыс. рублей. Из-за низкого финансирования онкологических больных зачастую лечат более дешевыми, но менее эффективными препаратами, нарушаются дозировки химиопрепаратов, циклы и этапы лечения.  

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

На оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения будут выделены дополнительные деньги (в 2019 году – 70 миллиардов рублей, в 2020 – 120 миллиардов, в 2021 – 140).  

Это позволит обеспечить 100% онкобольных препаратами для химиотерапии в полном объеме уже в 2019 году и даст финансовую возможность врачам выбирать тот протокол лечения, который необходим конкретному пациенту. В 2020 и 2021 годах планируется закрыть дефицит средств для проведения лучевой и протонной терапии.  

Кроме того, будут увеличены плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, по нейроонкологии, онкологии, а также на трансплантацию костного мозга.  

Создание и оснащение 18 референс – центров федерального, окружного и регионального значения поможет избежать ошибок в постановке диагноза и повысит качество диагностики.  

Переоснащение сети региональных медицинских учреждений, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, охватит более 100 диспансеров и больниц в регионах.  

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

В рамках работы партпроекта "Здоровое будущее" мы дали старт проекту "Онкоконтроль" с целью выявления имеющихся проблем, экспертного обсуждения и выработки механизмов их решения. 

Мероприятия федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", которые начались в 2018 году, направлены на решение задачи, поставленной Президентом: чтобы каждый россиянин мог раз в год пройти профилактический осмотр. В 2017 году диспансеризацию прошли вместе с профосмотрами прошли 58,4 млн. человек стоит задача к 2021 году увеличить эту цифру вдвое, а к 2024 году – довести до 90% населения.  

Чтобы создать условия для прохождения регулярных обследований работающими гражданами, этой осенью Государственной Думой принят Закон "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации", предусматривающий дополнительный выходной с сохранением среднего заработка, места работы и должности для прохождения диспансеризации. В рамках партпроекта "Здоровое будущее" мы продолжаем работу по расширению охвата диспансеризацией всего населения.

15 ноября 2018, 11:56

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