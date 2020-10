10 фактов о биткоин блокчейне, которые должны знать креаторы и медиаменеджеры

Наверняка уже каждый слышал про биткоин блокчейн, и считает, что сформировал свое представление об этой уникальной технологии. Но на поверку оказывается, что большинство ошибочно воспринимает биткоин исключительно в качестве так называемой "криптовалюты".



"Что такое биткоин? Как работает блокчейн?" – одни из самых популярных вопросов последних лет. Я всегда отвечаю, что практически никто не понимает как "работает" электричество, но это и не нужно понимать – достаточно того, что все понимают какие блага и удобства принес и продолжает нести человечеству этот феномен. Тем не менее, давайте проясним простым языком, что же такое Биткоин Блокчейн и какие блага ожидают в медиаиндустрии участников этой эко-системы: креаторов, продюсеров, менеджеров, компании, платформы, каналы... Начнем с простого.



1. Что такое Блокчейн

Блокчейн – это глобальная книга учета всех существующих ценностей и любых движений с ними. Некий гигантский гроссбух (термин, понятный бухгалтерам, экономистам, финансистам и руководителям предприятий). В нем так же, как и в гроссбухе любого предприятия, ведется постановка на учет всех активов и фиксация операций с таковыми. Вся хозяйственная деятельность и экономическое положение компании представлены в гроссбухе. Так и Глобальная книга, Глобальный реестр, – это сводный документ, в котором будут представлены итоговые данные по всем активам мировой экономики, общества и человечества.

Децентрализованная сеть, объединяющая вычислительные машины. Это глобальный реестр всего. Реестр децентрализованный. То есть эта гигантская книга записей хранится не на одном компьютере или сервере некой корпорации, где каждый, имеющий доступ, может хоть ежедневно вручную подправлять отчеты, результаты и иные данные, руководствуясь разными помыслами. Эта книга и есть сама технология, сама сеть Блокчейн, цепочка идентичных блоков, которые хранят всю информацию, находящуюся и обновляющуюся в децентрализованной сети Биткоин. Вечная книга – реестр всех ценностей человечества! Книги-гроссбухи появились сотни лет назад, когда физически человеку уже было невозможно запомнить все операции и цифры, когда возникли цепочки связей, в том числе экономических, при становлении глобальных коммуникаций между людьми. Эволюция гроссбуха происходила естественно. Первым в ряду общественно-экономических формаций был первобытно-общинный строй. Люди жили общинами, дворами-деревнями (к обсуждению деревни мы еще вернемся в следующих частях статьи). Все друг друга знали, из-за немногочисленности поселения легко было все запомнить, и коллективная память помогала, если кто-то что-то забыл. В общине и между ними велись отношения обмена, как правило – избыточного продукта на иной избыточный. Для этого стали применяться первые записи: зарубки, узелки, засечки на костях и т. д.

Затем в процессе инноваций появились свитки, пергаментные тетради и позже при возникновении бумаги и чернил уже физические книги. Гроссбухи были книгами рукописными, так как постоянно требовалось вносить в них дополнения.

Этот тип книги, бумажный физический носитель, на протяжении нескольких веков был единственной доступной формой учета – до широкого распространения компьютеров. Тогда появились цифровые книги. Этот тип реестра представляет собой цифровой файл, набор файлов или базу данных. Им можно было управлять только с помощью компьютера и компьютерных программ, поскольку он не имеет физической формы.

Самый большой минус всех этих систем учета состоял в том, что они были централизованы: имелась лишь одна книга, и к ней был доступ у ее держателя. Нередко в нее вносились подложные корректировки и несоответствующие записи, что приводило к обману и зачастую трагедиям. Махинации велись в учете не только активов, ценностей, денежных средств, но и статусов граждан, хозяйственных субъектов, а зачастую и истории родов, племен, государственных образований и исторических событий.

2. Блокчейн – это единственная в мире инфраструктура, когда-либо построенная добровольно всеми нами

Не правительствами, не транснациональными корпорациями. Сотни тысяч людей создают эту глобальную инфраструктуру в режиме 24/7, добывая блоки ежедневно. Их зовут майнерами. Майнером может быть каждый сейчас, достаточно подключить свой компьютер или телефон к общей сети вычислений. Или можно стать индустриальным майнером, имея специальные вычислительные машины – серверы, размещая их в специализированных дата-центрах, где происходит круглосуточное вычисление данных, валидация сети Биткоин. И если последние два предложения все же сугубо специфически технические, то в целом данный абзац имеет цель донести до читателя главное: Блокчейн – это инфраструктура, построенная простыми людьми. Инфраструктура глобальная, которая по мощи превосходит дата-центры Amazon, Google, Microsoft и даже государств. Чувствуете разницу?

В чем разница между информацией, хранящейся в сети Блокчейн, и обыкновенными дата-центрами, скажем, того же AWS (Amazon Web Service) или Ростелекома? Обычные дата-центры полностью централизованные и просто пассивно хранят серверы с информацией, которые активны по запросу, а децентрализованная компьютерная сеть Блокчейн постоянно в реальном времени обрабатывает данные, производя компьютерные вычисления. Что и есть основа для нашего умного будущего.

Чем технически уникальна технология Блокчейн

Децентрализация. Отсутствует главный сервер хранения данных. Все записи находятся в каждом блоке системы, то есть копии хранятся в разных местах. Когда в Книгу добавляется новая информация, она после проверки обновляется во всех блоках и копиях.

Полная прозрачность. Каждый участник может отследить все транзакции с любыми активами, проходившие в системе. Иными словами, эта среда станет невозможной для преступлений, коррупции, мошенничества и неправды.

Конфиденциальность. Все данные хранятся в зашифрованном виде. Пользователь может отследить транзакции, но не может идентифицировать получателя или отправителя информации, если не знает идентификационного номера. Для проведения операций требуется уникальный ключ доступа. Иными словами, человек может настроить достаточно надежный разумный уровень Приватности для себя. Но если будут идти неправомерные операции, то их система заблокирует автоматически, и к человеку уже могут быть претензии. "По делам их судите их".

Надежность. Любая попытка внесения несанкционированных изменений будет отклонена из-за несоответствия предыдущим копиям. Для легального изменения данных требуется специальный уникальный код, выданный и подтвержденный системой. Манипуляции с данными исключены.

3. Есть только один в мире блокчейн. Это Биткоин Блокчейн

Конечно, многие из вас слышали о множестве блокчейнов с разными названиями и функциями. Блокчейны публичные, корпоративные и т. д. Все это чушь несусветная, или, как говорят наши коллеги с гарвардским образованием: This is bullshit!!! История, как мы знаем, имеет ряд казусов, когда название или производитель некой новой технологии либо продукта становился именем нарицательным: слово "ксерокс" (Xerox) используется теперь для всех копиров, "тампакс" (Tampax) – для определенных средств женской гигиены, "джип" (Jeep) – для любых внедорожников, "джакузи" (Jacuzzi) – для гидромассажных ванн и т. д.Так в чем же различие в кейсах с именами нарицательными, приведенными выше? И в чем отличие Биткоин Блокчейна от всех как бы блокчейнов?

4. Что такое Биткоин? Bit (информация) Coin (монета)

Мы обратимся к самому главному техническому документу Bitcoin White Paper (White Paper, или Белая книга), в котором Сатоши Накомото описал Биткоин, его принципы работы и перспективы.

Белая книга – это Библия для Блокчейна и, пожалуй, для всех остальных децентрализованных технологий (DLT). Безусловный документ, высеченный из камня. Сам Накамото писал: "...The nature of Bitcoin is such that once version 0.1 was released, the core design was set in stone for the rest of its lifetime". ("Природа Биткоина такова, что после запуска его суть и структура есть и будут неизменны, ибо он высечен в камне до конца его дней".)

Вернемся к Белой книге, где в самом начале Сатоши кратко и четко дает определение, что такое Биткоин: "Bitcoin – electronic peer-2-peer cash system…" Именно так. То есть Биткоин – это электронная система ценностей для прямых, беспосреднеческих операций.

Как восприняло большинство сумасшедших "криптоцыган", которые сейчас крутятся в околоблокчейновой сфере, термин cash? Конечно же, примитивно. Cash – это "бабло". Им показалось, и многие в это уверовали, что тут Сатоши придумал электронные деньги. Они сразу же забыли про важное слово в определении, которое в конце, – "система" (system). И выдумали слово cryptocurrencies, то есть криптовалюты, нисколько не смущаясь того, что во всей Белой книге Сатоши Накомото вообще нет и упоминания о криптовалютах.

А ведь в понимании этих глупцов определение cash имеет применение непосредственно к деньгам лишь в их физической форме: банкноты и монеты. Но мы-то видим: а) четко сказанную формулировку в определении – electronic cash; б) мы имеем дело ведь с Гроссбухом, книгой-реестром, а значит, термин cash следует читать так (цитирую): "Cash is current assets". То есть в бухгалтерском учете и финансах cash – это текущие активы / активы, Карл, а не бабло!

Биткоин – это не бабло, не бабки, не башли и не лавэ! Это никакая не криптоденьга в исковерканном сегодня понимании, на которое повелись 99,999% людей, включая крупных инвесторов и государственных регуляторов! Это важно понимать.

Читаем далее определение, данное самим Создателем Биткоина. "Electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another". То есть этими активами можно пересылать payments напрямую от стороны к стороне, от собственника к новому собственнику.

Что такое payment? Цитирую: "A payment is the voluntary tender of money or its equivalent or of things of value by one party (such as a person or company) to another in exchange for goods, or services provided by them… the transfer of anything of value, such as stock, or using barter, the exchange of one good or service for another".

То есть платеж-то – совсем не обязательно передача "деньги" от одного к другому, а в большей мере передача ценностей за товары или услуги, или бартер товара на товар, товара на услугу. Услугу на услугу. Потому что бартер – это, цитирую, "a system of exchange where participants in a transaction directly exchange goods or services for other goods or services without using a medium of exchange, such as money". То есть это система обмена, где участники в сделках непосредственно обмениваются товарами или услугами других товаров или услуг без использования медиум-посредников, таких как деньги.

А ведь природа технологии Блокчейн – это исключать посредников, исключать третьи стороны. А значит, мы имеем сейчас что ни на есть долгожданную технологию, позволяющую перейти в безбанкнотно-безмонетное будущее, ведь деньги (монеты, банкноты и т. д.) как раз и были одним из главнейших посредников.

Наверное, лучше тут бы подошел термин "деньги" (money). Деньги – любой элемент или проверяемая запись, которая, как правило, принимается в качестве оплаты за товары и услуги и погашение долгов. Любой предмет или проверяемая запись, которые выполняют эти функции, могут рассматриваться как деньги. То есть как проверяемые записи в Книге учета Blockchain. Но никакие не валюты, ибо они и есть непроверяемые записи, а именно банкноты и монеты.

Биткоин – это не криптокарренси! Это основа системы учета. Поэтому и Сатоши использует в Белой книге всего лишь пару раз слово money ("деньги"). Сначала в параграфе 2 (Transactions, "Транзакции"), состоящем из трех абзацев, в первом и втором сформулирована проблема под названием Double-spending ("Двойное расходование"). "Issue a new coin, and only coins issued directly from the mint are trusted not to be double-spent. The problem with this solution is that the fate of the entire money system depends on the company running the mint, with every transaction having to go through them, just like a bank". И во втором абзаце – решение этой проблемы при помощи Биткоина.

Второй же раз слово money упоминается в параграфе 11 (Calculations, "Наглядный расчет"). "We consider the scenario of an attacker trying to generate an alternate chain faster than the honest chain. Even if this is accomplished, it does not throw the system open to arbitrary changes, such as creating value out of thin air or taking money that never belonged to the attacker. Nodes are not going to accept an invalid transaction as payment, and honest nodes will never accept a block containing them. An attacker can only try to change one of his own transactions to take back money he recently spent". Но ведь и тут имеется в виду не "лавэ", которое в понимании "цифроцыган" еще зовется американизмом "кеш", а лишь записи учета ценностей.

Ну и использование термина coin в Белой книге нужно пояснить. Оно в самом термине Биткоин. Сатоши иронично просто, но емко подчеркнул это, назвав записи BitCoin, где Bit – это единица измерения информации. Ровно как когда-то золото было единицей измерения стоимости ценностей, и тогда их называли GoldСoin, так и сейчас единицей измерения становится Bit – информация.

И тут можно вспомнить Натана Ротшильда, который так перефразировал фразу Фрэнсиса Бэкона: "Кто владеет информацией – тот владеет миром".

В этом-то и уникальность технологии Блокчейн, что ей никто не владеет монопольно: ни человек или группа людей, ни корпорации, ни государства. Ей владеют все люди, участвующие в системе сейчас и в будущем. Ей владеем все мы.

Заблуждение всех в том, что Биткоин – это новые деньги, увело движение чуть вбок, но зато точно послужило хорошим инструментом для популяризации такой технологии. Ведь и на заре Интернета многие считали, что это лишь email или способ бесплатной скачивания музыки, или доступ в порнобиблиотеки фото и видео.

Для того чтобы Биткоин превратился из товарных денег, вернее из технологии виртуального учета и транзакций ценностей, в деньги декретные, необходима воля государств. Но вопрос возникает – а нужно ли? Если нас всех ждут глубочайшие перемены, где будут тотально изменены и монетарная система, и, собственно, сами государства (о чем я писал в статье ранее), зачем делать в нашем "завтра" то, что было уже в нашем "вчера"?

Основное, что решает технология Биткоин, – это устранение любого посредника, любое третье лицо. Как пример в Белой книге указаны эмиссионеры (монетные дворы) и регуляторы (государственные органы, агентства, Центробанки и т. д.), которые печатают и вводят в качестве декретных денег денежные знаки и контролируют затем эмиссии и оборот. Но ведь проблемы двойного расходования связаны не только с денежной массой декретных денег, но и товарных. Много мошенничества, когда одну и ту же квартиру или документы на нее (инвестиционный договор, договор долевого участия) продаются по нескольку раз разным лицам. Подобные мошеннические действия и с автомобилями часто случаются. Многие из вас были свидетелями перепродажи рейса, когда авиакомпания продала билетов больше, чем мест на борту, и "лишним пассажирам" предлагала лететь на следующий день. А теперь рассмотрим это наглядно на примере индустрии развлечений и медиа.

5. Подлинность (Identity)



Очень наглядно это видно в цифровой среде с объектами интеллектуальной собственности, такими как мультимедиафайлы (тексты, фото, аудиовизуальные, добавленные и смешанные реальности, голограммы и цифровые двойники и т. д.). Многие представители медиа-, фото-, кино-, аудиоиндустрий помнят существовавший до развития Интернета термин "мастер" (мастер-диск, мастер-копия, мастер-принт и т. д.). То есть оригинал произведения, оригинал продукта интеллектуальной деятельности. Уникальный, единственный образчик. С такого оригинала делались лимитированные копии, которые охранялись, регулировались эмитентами (для звукозаписи это рекорд-лейблы, для киноиндустрии – киностудии, для книг – издатели, для художественных работ – музеи или владельцы объектов). Копий могло быть множество: миллионы дисков, миллионы экземпляров книги, – но в любом случае они были лимитированы и охранялись от подделок-пиратства. То есть эмитировались и охранялись. Как и декретные деньги. Будучи в своем роде товарными деньгами. Многие из них, такие как те же почтовые марки, имели и частичные свойства денег декретных до той поры, как погашались. С появлением Интернета появилось нелимитированное количество копий подобного качества, гулящих в Сети, и, соответственно, понятие "оригинал" стало ничтожным.

Биткоин Блокчейн же вернет и закрепит термин "оригинал" ("мастер"). Но и помимо самого термина закрепит качества первоначальности и уникальности подлинника. Будет существовать лишь один Уникальный Экземпляр (мастер-файл), а вместо дистрибуции, разбрасывания бесчисленных копий, в которых сложно отследить и правомерность использования, будет существовать доступ (access) к оригиналу. В итоге упадет колоссально нагрузка на Сеть, так как более 90% всех тяжелых файлов – это файлы с фильмами, концертами и прочим мультимедиа. Вы представляете, сколько сейчас в Сети одинаковых файлов типа "Мстители", "Форсаж", "Довод" или песен Билли Айлиш, или мирового лидера шоу-бизнеса к-pop-группы BTS, приносящей Южной Корее более $5 млрд в год. Думаю, количества копий мультимедийных файлов в глобальной Сети исчисляются триллионами. А это громадная нагрузка на сети, сжигающая энергию и бюджеты дата-центров, хостинга и провайдеров, в итоге ложащаяся прямо или косвенно на нас, пользователей.

6. Новый формат для мультимедиа (музыка, кино, игры,VR/AR/MR голограммы, etc) и конец пиратства

В пору экстенсивного развития интернета появлялись один за другим новые форматы для контента в цифровой среде: JPEG, PNG, GIF, MP3, WAV, MP4, AVI, MOV и другие. Конечно было бы наивным предполагать, что спустя десятки лет ничего не изменится и в новой децентрализованной среде будет лишь набор из тех же форматов, которые возникли на заре интернета. Но как будет выглядеть новый формат и зачем он нужен. В эпоху, когда всё вокруг становится умным (smart): умный телефон, умный город, умный транспорт, умный дом, пришло время и для умного формата для мультитмедия продуктов/ файлов.

Представим себе капсулу, где в центре находится Оригинал Произведения, который весь обвит, как кокон, смарт-контрактами (цифровыми программами), которые отслеживают и обеспечивают исполнение условий и обязательств. В таких контактах есть вся метадата о Произведении, все вводные для доступа: территории, возраст, ограничения, поощрения, монетизации и распределения и выплат всем сторонам учавствовавшим в процессе создания Произведения и обслуживающем его софте, всем имеющим право на получения вознаграждения. И сотни миллионов фанов Игры Престолов пойдут не на платформу HBO или партнёрские платформы на других территориях, зрители пойдут напрямую в капсулу, к Мастеру Произведения. Итак – убираем посредников, таких как компании и офисы с их высочайшими расходами, платформы, забирающие большой куш и оставляем зрителей наедине с Произведением, с его создателями.

Очень важный фактор – не будет пиратства, потому что эмитентом файла будет непосредственно, скажем та же Билли Айлиш. Она (или правообладатель, кому она передаст такие права) будет контролирующим органом, решающим, какой доступ и кому давать, как монетизировать и производить расчеты с участниками.



7. Доступ взамен дистрибуции

Да и, конечно, сотни миллионов фанов уже не пойдут на централизованные платформы YouTube или VK, Spotify или OKKO, они пойдут прямо к Мастеру, к Оригиналу. Там получат все из первых рук, без посредников, что будет проще и лояльнее экономически. Артист же получит все данные о слушателях, и ему потом легче будет предложить новую творческую работу на суд своих почитателей. Вот это небольшой пример об эмитентах и регуляторах выпуска и об управлении такой простой "деньгИ", как новая работа Билли Айлиш, так как для многих фанов новая песня представляет значительную ценность, как и новый сезон Убивая Еву, или новый "Аватар" Камерона.

8. Новые каналы монетизации

8.1) Децентрализованный краудфандинг. Примерно 2 миллиарда людей на земле скачали, купили, прослушали в стриминговых сервисах песню "Shallow" Леди Гага и Бредли Купер из кинофильма "Звезда родилась", примерно столько же людей посмотрели серии "Игры Престолов" в более чем 170 станах в мире. Если два миллиарда, получив доступ к умному формату Произведения, просмотрев, прослушав, и выразив готовность к участию финансирования новой песни, серии, сезона, фильма, игры и т.д. внесут, скажем, всего 10 руб, то у создателей уже будет более чем достаточно средств чтобы записать новый альбом, снять серию или сезон, и даже снять фильм или сделать новую версию понравившейся игры. В отличии от существующих краудфандинговых платформ, тут никто не будет брать деньги за комиссии (на платформах комиссии за услуги порой доходят до половины поступлений), все прозрачно и для тех кто оплатил заранее создание нового Произведения, и для проверяющей контрольно-ревизионного органа, что делает всю схему надежной для всех сторон, включая налоговиков.

8.2) Умная система монетизации moyalty (monetization + loyalty)

Что может являться следующей основой монетизации, помимо непосредственно оплаты деньгами? Конечно, лояльность аудитории. Поэтому системы умных контрактов можно настроить в этой капсуле нового формата файла таким образом, чтобы доступ был настроен различными способами, деньгами и бартером (реферальные программы, бонусы за лояльность, за активность, за взаимное оказание услуг по продвижению и т.д.).

Все это автоматически в реальном времени будет просчитываться алгоритмами и давать доступ к тому или иному тарифному плану, качеству контента, и вовлеченности пользователя в сам контент

8.3) Обмен за данные

Основной вид монетизации в ближайшем будущем, скажем в 2035, это данные пользователей. Дело в том, что до этого времени креаторы и правообладатели не имели понимания о том кто их аудитория, кто их зритель или слушатель. Кинотеатры не предоставляли данные, платформы и сервисы Yiutube, Netflix, Spotify и т.д. не предоставляли данные. Создатели были в темноте не видя и не зная свою аудиторию. Не имея возможности контактировать интерактивно с каждым ее представителем.

Централизованная экосистема



Но теперь, давая доступ аудитории в такую капсулу, создатели Произведения будут получать за такое право данные, на основе которых они смогут и выстроить правильную стратегию и обменять данные, чтобы получить положенное вознаграждение. Предоставив данные для дата майнига, как для основного мозга будущей умной экономики знаний

9. Дата майнинг

Условно разделим мир на две составляющие: мир социальный и мир технический. Социальный мир – это мы с вами: индивидуалы, семьи, сообщества, группы и т.д. И мир технический: умный транспорт, умная энергетика, умный город, умные производства и т.д. Оба эти мира связаны между собой интерактивно: социальный мир посредством интернета, смартфонов, компьютеров, персональных помощников Алисы, Сири, Маруси и т.д. Но все они связаны единым мозгом, системой обработки данных – Дата Майнингом. Там будут обрабатываться громадное количество зеттабитов информации, то есть данных. Технический мир особо данных не дает, он ведь программируемый. Наоборот, ему будут нужны данные, чтобы считаться умным. Умному производству, транспорту, умному городу – всем им будут нужны данные, чтобы поддерживать системы, и жизнедеятельность. А данные дают люди, и 85% всех данных дают сектора MES (Meida Entertainment Sport) и соцсети, где тоже в массе своей обсуждают развлечения и так или иначе связанные с MES новости. Ну а самая "жирная дата" это эмоции. А где самые сильные эмоции? В медиа, в спорте, в играх, развлечениях, музыке. Технический мир не сможет жить без таких данных. Если в старой парадигме мира большие индустриальные или финансовые гиганты поддерживали Спорт, Музыку, Медиа, развлечение, то в новом мире все поменяется. Последние станут первыми.

10. Адаптивные медиа. Новые модель создания произведений

Многие из вас примерно представляют как записывается в студии музыка. Это многоканальные записи, где на каждый канал (звуковую дорожку) записывается отдельный инструмент и/или партия. Барабаны на несколько дорожек – для каждого барабана или тарелки своя дорожка, бас гитара на свою, гитара на свою, голоса исполнителей на свои. Потом происходит сведение-микширование всех этих дорожек всего в две дорожки – левую и правую, и мы получаем на выходе стандартное двух канальное стерео звучание в формате, скажем, MP3. В кино же дела обстоят чуть иначе: здесь может быть больше двух дорожек, что обеспечивает звучание 5.1 или 7.1, или до 32-х каналов в Атмосе. Но суть одна – на выходе мы имеем готовый трек.

Но мы можем также перевести, перемикшировать эту многоканальную запись и выключить, скажем, барабаны и электрогитару – и получится легкий, как бы акустический вариант Произведения. Совсем иная запись, трек. Мы можем выключить основной вокал и получить инструментальную версию. Мы сможем вместо одного исполнителя, выключив его дорожку, подложить вокал другого исполнителя, создав в итоге третье произведение, вообще спетое по другому, другим голоси, тоном, с иным настроением. Но это все мы можем сделать в студии, заранее. А почему же это не осуществить в реальном времени? Потому что все централизовано и каждую из этих дорожек надо идентифицировать, дать есть свой хэш – и тогда в реальном времени мы можем менять характер и свойства Произведения. Темп и настроение. Мало того, умные вычисления сами поменяют Произведение под наше настроение или наш темп, сидим ли мы в кресле у камина или в кресле спортивной машины несущейся под двести км/час по трассе. Одно и тоже Произведение будет звучать по разному.

Но представим и аудиовизуальную форму, то есть сериал или кино. Файлы смогут монтироваться в реальном времени и под каждого зрителя, исходя из его предпочтений сюжета, концовки и даже актеров. Для каждого зрителя может быть своя Сенсея или Арья Старк. Свой саундтрек к фильму и даже более – сам зритель будет вовлечен в сценарий и в процесс. Время "пуш историй" заканчивается, новые поколения не хотят получать информацию, они хотят добывать и создавать ее, принимать в ней участие.

И все это будет возможно именно с помощью блокчейн технологии.

Время четвертого цикла, четвертой волны в медиа эволюции пришло. И как правило четвертая волна является не эволюционной, а революционной.

Добро пожаловать в революцию.



Время для новых героев пришло.