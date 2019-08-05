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Солнцев разоблачил алчную Собчак перед свадьбой с Богомоловым

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Рустам Солнцев

Рустам Солнцев блогер

 Тележурналист, шоумен, PR-специалист. Автор еженедельной рубрики "Добрый тролль" на "Дни.ру".
Шоумен Рустам Солнцев рассказал об истинной любви светской львицы. Он не исключает, что свадьба Собчак и Богомолова вполне может состояться.
прочитано 169714 раз

По словам экс-участника "Дома-2", разговоры о свадьбе телеведущей и режиссера уже порядком надоели. Солнцев напомнил, что, по имеющейся информации, торжество намечено на 13 сентября.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"К тринадцатому им бы не развестись! В таких парах очень важна спешка. Надоедят друг другу, как это обычно бывает. В любом случае, я знаю Ксюшу, Богомолова знаю мало и признаюсь, не очень хочу узнавать", - заявил тележурналист. Рустам Солнцев отметил, что Ксения Собчак любит театр, пьесы, ходит на балет. "Скорее, чтобы сфотографироваться где-нибудь в Большом театре. Селфи это наше все", – едко добавил шоумен.

"Но любить режиссера. Это какие-то рамки, границы, бюджет государственный, и за него надо отчитываться", – размышляет звезда шоу "Дом-2". Рустам Солнцев разоблачил Собчак перед свадьбой с Богомоловым.

"Ксюше бы денег побольше, именно поэтому она так заворожена миллионерами. И я ее понимаю, богатые люди обладают энергетикой больших денег, власти", – заявил шоумен. При этом Солнцев уверен, что в течение летнего сезона Ксения Собчак обязательно будет замечена на яхте или на острове у очень богатого человека.

Что касается Константина Богомолова, то его Солнцев считает не очень талантливым и не очень симпатичным. "Хотя Виторган тоже. Это какой-то Ксюшин крест – быть с некрасивыми мужиками. И вот два некрасивых человека вместе, а ведут-то они себя как красивые. Ну что ж, дождемся свадьбы Собчак и Богомолова, посмотрим, я только за", – резюмировал Рустам Солнцев.

Напомним, 2 августа теледива ошарашила поклонников новостью: она вновь собралась под венец. Однако многие пользователи Сети не верят, что свадьба Собчак и Богомолова все же состоится.

5 августа 2019, 16:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Бывший муж Собчак, мне лично, нравится..,.большой такой красавчик...
В молодости Виторган(младший)
ещё симпатичнее был...
Очень красивый мужчина..
Красивый был в молодости папа - Эммануил Виторган, а сынок - обычный.
Амир
Ответить
Рустам Солнцев- пол сменила ? Гаворят, что она теперь женьщина. Грудю пришили ей и зделали женский пис?
Гость
Ответить
Бывший муж Собчак, мне лично, нравится..,.большой такой красавчик...
В молодости Виторган(младший)
ещё симпатичнее был...
Очень красивый мужчина..
Иван
Ответить
Я тут!
Гость
Ответить
А кто такой солнце? Ну прямо спец в сердечных делах, прям звезда. О ком пишите, СМИ? Позорище.
Валерий
Ответить
Нужна помощь
Денис
Ответить
добрый день
Максим
Ответить
Заказ
Гость
Ответить
Какие отвратительные рожи.
Гость
Ответить
Думаю, энто личное тема, развелись, ну, бывает, но обсасывать всей страной??? У вас у всех что? Других тем не хватает??? Займитесь собой!!! Дело свое откройте.....и всё!!!! Обсасывать себя начните.....
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