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"Ручки шаловливые": Солнцев заткнул нудную Темникову

Елена Темникова. Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial
Рустам Солнцев

Рустам Солнцев блогер

 Тележурналист, шоумен, PR-специалист. Автор еженедельной рубрики "Добрый тролль" на "Дни.ру".
Рустам Солнцев советует Елене Темниковой не отрицать связь с Ольгой Серябкиной, а извлечь пользу из раздутого скандала. Шоумен уверен, что это добавит хоть немного красок ее бесцветному творчеству.
прочитано 11547 раз

Скандал вокруг отношений бывших солисток группы SEREBRO и Максима Фадеева разгорелся после заявлений Елены Темниковой. Певица сообщила, что у продюсера был тайный роман с Ольгой Серябкиной. В свою очередь та откровенно рассказала об интимных отношениях с Темниковой – заверила, что они жили вместе. Последняя пригрозила подать в суд за клевету.

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Рустам Солнцев телеведущий

Рустам Солнцев не понимает, зачем Елена Темникова опровергает заявления Ольги Серябкиной. "Я только за – обожаю, когда красивые, нехудые девчонки между собой там что-то... Но Темникова встала в позу, бьет копытом и роет землю. Ничего не было, все ложь – доказывает она ошалевшей публике. По мне, так она это делает зря. Объясню, почему. Посмотрев на творчество Темниковой как певицы, пустившейся в одиночное плавание, я могу сказать, что все это, конечно, ни о чем. Накрутка в соцсетях видна. Накрученные просмотры в YouTube – предполагаю, что они есть, скорее всего, я прав – а также покупки ее треков на iTunes свидетельствуют о том, что певица она аховая. Песни ее тыреные, и доказательств тому – легион. Музыка – то там заимствование, то сям. Ручки шаловливые, так и хочется чего-нибудь спереть", – выразил он свое мнение о произведениях артистки.

По словам шоумена, она проигрывает в пиаре той же Ольге Бузовой, и при этом хочет достичь такой же популярности. А тут Серябкина дает отличный инфоповод - бери и пользуйся! Вместо этого нуднейшая Темникова встала в позу – "ничего не было", вплоть до суда.

"Милочка, ты в своем уме? Ты должна этим воспользоваться! Ты молчи пока что, молчи. Не надо говорить, что ничего не было. Это хоть маленькую красочку добавляет к тому черно-белому, что у тебя есть. А так ты вообще – книжечка без картинок. И твои последние концерты об этом просто кричат – людей мало, они недовольны", – обратился к Елене Темниковой Рустам Солнцев.

Он посоветовал Елене Темниковой перестать изображать святошу и предстать перед народом в роли развратницы и любительницы однополого секса. Солнцев уверен, что это пойдет артистке на пользу.

3 июля 2019, 08:00
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Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Макс красавчик,присовывает красивым девкам
Л.М.
Ответить
Опять ОНО решило свои пять копеек вставить. Ну как можно без его мнения разобраться ???!!!
Эмпала
Ответить
Солнцев, какой же ты идиот. Твое мнение разом никого не волнует, как не волнует то, что поёт там Ленка.
1

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