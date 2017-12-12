Безрассудный Трамп готовит провокацию на Олимпиаду

Ситуация на Корейском полуострове во время проведения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане может резко обостриться, если президент США Дональда Трамп продолжит нервировать главу КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.



"Когда внимание всего мира будет приковано к Олимпийским играм, Ким Чен Ын может воспользоваться поводом, чтобы громко напомнить о себе, если у Трампа опять не хватит ума оставить его в покое и лишний раз не нервировать", – цитирует эксперта RT.

По словам аналитика, во время Олимпиады любая геополитическая активность должна стихать. Однако у Трампа, полагает Синельников-Оришак, "свое видение", и он легко может сделать что-то назло без логических на то объяснений.

Политолог уверен, что уже сейчас есть косвенные признаки, которые подтверждают намерение Вашингтона устроить военные провокации в адрес Пхеньяна. Доказательством этому служит недавнее сообщение о возможном отказе американской олимпийской сборной от участия в зимних Играх-2018 из-за напряженной ситуации на Корейском полуострове.

"Они, условно говоря, суют палку в дупло с осами, а потом удивляются, что это небезопасно и северные корейцы непредсказуемы", – сокрушается аналитик.

Заканчивать с военно-политическим давлением на Северную Корею Трамп, очевидно, не намерен. В течение пяти дней, начиная с четвертого декабря, продолжались совместные учения американских и южнокорейских вооруженных сил Vigilant ACE. Как писала "Газета.ру", в маневрах приняли участие около 12 тысяч военнослужащих и более 230 единиц техники. В ходе мероприятий отрабатывались удары по учебным целям.

В Москве прямо заявили, что подобные маневры в ситуации, когда обстановка и так накалена до предела, не что иное, как крупномасштабная провокация США. "Провоцируя Ким Чен Ына, официальный Вашингтон развязывает войну на Корейском полуострове, втягивая в нее Южную Корею и Японию", – заявила член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.





Воззвать вошедших в раж американцев к благоразумию пытаются даже их союзники – южнокорейцы. Во вторник, 12 декабря, Сеул попросил Вашингтон не проводить военные учения во время зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля и с 9 по 18 марта.

По данным СМИ, Южная Корея хочет отложить совместные маневры с США до конца марта. Пока неизвестно, пойдут ли американцы навстречу своим союзникам.

Не исключено, что геополитический авантюрист Трамп решится развязать полномасштабные боевые действия как раз во время Олимпиады, последовав примеру экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вероломно атаковавшего Южную Осетию в день открытия летних Игр-2008 в Пекине.

