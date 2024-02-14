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Changan CS 35 Plus: все дело в выхлопе

Changan CS 35 Plus: все дело в выхлопе
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Родион Газманов

Родион Газманов

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом

Стильный недорогой молодежный кроссовер из Китая, с впечатляющим 150-сильным турбомотором. Но самое главное в этом автомобиле не дизайн, не мотор и не начинка, а знаете что? ЧЕСТНОСТЬ. Подробности – ниже!

КАК ВЫГЛЯДИТ

Со стилем у кроссовера полный порядок. Узкие габаритные огни соединены поперечной линией над решеткой радиатора. Вторая параллельная линия соединяет фары уже под решеткой радиатора. Выглядит очень стильно и гармонично. Силуэт автомобиля сбоку, в принципе, вполне традиционный, но даже здесь взгляд цепляют две дизайнерские фишки: двухцветное оформление зеркал и черная полоска с логотипом у задней форточки.

Фото: Родион Газманов

Принцип горизонтальных полосок в дизайне соблюден и на корме: задние фонари выполнены в модном стиле единым блоком. И вот он момент истины. До сих пор (и я это серьезно) ни в одном из бывших на обзоре китайском автомобиле я не видел настоящего сдвоенного выхлопа, только фальшраструбы, да накладки. И вот здесь. На машине с полуторалитровым мотором. Мы получаем настоящий (сам смотрел) двойной выхлоп! Ура, товарищи!

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ

Салон у CS35 Plus весьма и весьма симпатичен. После того выпуска новой, доработанной по дизайну, версии (ну вот объясните как по русски сказать рестайлинг кратко и чтобы сразу было понятно?) сократилось количество физических кнопок, а приборная панель стала полностью электронной. Отдельный дисплей для управления климатом канул в лету, и теперь все это можно найти в интерфейсе бортового компьютера. Лично мне это кажется уже излишней оптимизацией: информация о выставленной температуре и направлении обдува я привык видеть беглым взглядом, да и обогрев стекла включать одной кнопкой.

Фото: Родион Газманов

Сзади места не очень много: человек крупной комплекции будет испытывать дискомфорт. Зато двухконтурный обогрев сидений, usb-зарядка и стеклянная крыша будут невероятно радовать, если вам повезло быть чуть компактнее. Обогрев на оба сиденья включается одной кнопкой, поэтому салон рассчитан на пассажира-единоличника, скорее всего. Отметим дополнительно красивый и приятный наощупь материал сидений, изящный дизайн торпедо и консоли (хоть и пластик, но красивый) и вытянутую решетку дефлектора вентиляции, и утопим педаль газа в пол. Пора.

Фото: Родион Газманов

КАК ЕДЕТ

Резвая табуретка. Вот какие слова возникают при первой поездке на Changan CS35 Plus. Почему резвая? 150-сильный турбовый мотор в отличным подхватом это очень и очень хорошая прибавка к мощности по сравнению с предыдущим выпуском на 117 (по некоторым данным 128) сил, где во время разгона до сотни можно было умереть от скуки или старости. Но нет, новый Changan гораздо веселее. Данные о разгоне производитель скромно не стал указывать на сайте, но по ощущениям где-то 9-10 секунд. И тут нечего стесняться, кстати, так как для данной цены и мотора это очень даже нормальная цифра.

А почему табуретка? Да тут тоже все очень просто: подвеска жесткая, с очень небольшой энергоемкостью. Это абсолютно городской автомобиль, не предназначенный для бездорожья или гонок по грунту. Да и шумоизоляция салона номинальная: тут и колеса слышно, и двигатель, и соседей.

Единственным минусом в плане динамики после обновления я бы назвал отказ от полноценного “автомата” в пользу роботизированной коробки с двумя “мокрыми” сцеплениями. Классика VAG, кстати. Это выражается в некоторой задумчивости при переключениях и подергиваниях в пробочном режиме. Большого дискомфорта это не доставляет, но и игнорировать тоже не получается.

Полный набор ассистентов водителя в максимально комплектации наличествует, восхищает и радует. Активный круиз-контроль, и система предотвращения столкновений, считаю, обязательный элемент в современном автомобиле.

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ

Для своего ценового класса акустика в Changan CS35 звучит хорошо. Для моего избалованного уха – не очень. Читаемости и выразительности не хватает, поэтому приходится компенсировать в меню настроек. Которое, кстати, тоже слегка подкачало: при перемещении бегунка эквалайзера на экране (спасибо за три полосы хотя бы!), изменения вступают в силу не когда вы сдвигаете ползунок, а когда отпускаете палец. Настроить что-либо более-менее точно в такой ситуации, как вы понимаете – та еще задача. Прибавьте много низа и немного верха, и звучание станет относительно терпимым.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА

Багажник в Changan CS 35 Plus хоть и небольшой, но очень грамотно сделан. Здесь нет петель, которые занимают половину пространства, зато есть более грамотные амортизаторы. И – да, электропривод для закрытия багажника тоже есть. Под полом багажника размещена докатка и набор инструментов, чтобы ее поставить. Никаких больше сюрпризов.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ

Интересная, свежая машина, которая явно займет свою нишу. Ценовой диапазон от двух миллионов это то, что мы сегодня называем бюджетными автомобилями, но тот факт, что в этом сегменте мы уже видим полный набор ассистентов вождения, огромные экраны и стеклянную крышу, можно с абсолютно умным видом утверждать, что запросы у населения тоже растут (что я, собственно, и делаю).

За честность с двойным выхлопом производителю отдельное спасибо. Почти прослезился.

Фото: Родион Газманов

14 февраля 2024, 16:12
Фото: Родион Газманов

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