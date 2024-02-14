Changan CS 35 Plus: все дело в выхлопе

Стильный недорогой молодежный кроссовер из Китая, с впечатляющим 150-сильным турбомотором. Но самое главное в этом автомобиле не дизайн, не мотор и не начинка, а знаете что? ЧЕСТНОСТЬ. Подробности – ниже!

КАК ВЫГЛЯДИТ

Со стилем у кроссовера полный порядок. Узкие габаритные огни соединены поперечной линией над решеткой радиатора. Вторая параллельная линия соединяет фары уже под решеткой радиатора. Выглядит очень стильно и гармонично. Силуэт автомобиля сбоку, в принципе, вполне традиционный, но даже здесь взгляд цепляют две дизайнерские фишки: двухцветное оформление зеркал и черная полоска с логотипом у задней форточки.

Принцип горизонтальных полосок в дизайне соблюден и на корме: задние фонари выполнены в модном стиле единым блоком. И вот он момент истины. До сих пор (и я это серьезно) ни в одном из бывших на обзоре китайском автомобиле я не видел настоящего сдвоенного выхлопа, только фальшраструбы, да накладки. И вот здесь. На машине с полуторалитровым мотором. Мы получаем настоящий (сам смотрел) двойной выхлоп! Ура, товарищи!

КАК ВНУТРИ

Салон у CS35 Plus весьма и весьма симпатичен. После того выпуска новой, доработанной по дизайну, версии (ну вот объясните как по русски сказать рестайлинг кратко и чтобы сразу было понятно?) сократилось количество физических кнопок, а приборная панель стала полностью электронной. Отдельный дисплей для управления климатом канул в лету, и теперь все это можно найти в интерфейсе бортового компьютера. Лично мне это кажется уже излишней оптимизацией: информация о выставленной температуре и направлении обдува я привык видеть беглым взглядом, да и обогрев стекла включать одной кнопкой.

Сзади места не очень много: человек крупной комплекции будет испытывать дискомфорт. Зато двухконтурный обогрев сидений, usb-зарядка и стеклянная крыша будут невероятно радовать, если вам повезло быть чуть компактнее. Обогрев на оба сиденья включается одной кнопкой, поэтому салон рассчитан на пассажира-единоличника, скорее всего. Отметим дополнительно красивый и приятный наощупь материал сидений, изящный дизайн торпедо и консоли (хоть и пластик, но красивый) и вытянутую решетку дефлектора вентиляции, и утопим педаль газа в пол. Пора.

КАК ЕДЕТ

Резвая табуретка. Вот какие слова возникают при первой поездке на Changan CS35 Plus. Почему резвая? 150-сильный турбовый мотор в отличным подхватом это очень и очень хорошая прибавка к мощности по сравнению с предыдущим выпуском на 117 (по некоторым данным 128) сил, где во время разгона до сотни можно было умереть от скуки или старости. Но нет, новый Changan гораздо веселее. Данные о разгоне производитель скромно не стал указывать на сайте, но по ощущениям где-то 9-10 секунд. И тут нечего стесняться, кстати, так как для данной цены и мотора это очень даже нормальная цифра.

А почему табуретка? Да тут тоже все очень просто: подвеска жесткая, с очень небольшой энергоемкостью. Это абсолютно городской автомобиль, не предназначенный для бездорожья или гонок по грунту. Да и шумоизоляция салона номинальная: тут и колеса слышно, и двигатель, и соседей.

Единственным минусом в плане динамики после обновления я бы назвал отказ от полноценного “автомата” в пользу роботизированной коробки с двумя “мокрыми” сцеплениями. Классика VAG, кстати. Это выражается в некоторой задумчивости при переключениях и подергиваниях в пробочном режиме. Большого дискомфорта это не доставляет, но и игнорировать тоже не получается.

Полный набор ассистентов водителя в максимально комплектации наличествует, восхищает и радует. Активный круиз-контроль, и система предотвращения столкновений, считаю, обязательный элемент в современном автомобиле.

КАК ЗВУЧИТ

Для своего ценового класса акустика в Changan CS35 звучит хорошо. Для моего избалованного уха – не очень. Читаемости и выразительности не хватает, поэтому приходится компенсировать в меню настроек. Которое, кстати, тоже слегка подкачало: при перемещении бегунка эквалайзера на экране (спасибо за три полосы хотя бы!), изменения вступают в силу не когда вы сдвигаете ползунок, а когда отпускаете палец. Настроить что-либо более-менее точно в такой ситуации, как вы понимаете – та еще задача. Прибавьте много низа и немного верха, и звучание станет относительно терпимым.

КАК ГИТАРА

Багажник в Changan CS 35 Plus хоть и небольшой, но очень грамотно сделан. Здесь нет петель, которые занимают половину пространства, зато есть более грамотные амортизаторы. И – да, электропривод для закрытия багажника тоже есть. Под полом багажника размещена докатка и набор инструментов, чтобы ее поставить. Никаких больше сюрпризов.

ВЫВОДЫ

Интересная, свежая машина, которая явно займет свою нишу. Ценовой диапазон от двух миллионов это то, что мы сегодня называем бюджетными автомобилями, но тот факт, что в этом сегменте мы уже видим полный набор ассистентов вождения, огромные экраны и стеклянную крышу, можно с абсолютно умным видом утверждать, что запросы у населения тоже растут (что я, собственно, и делаю).

За честность с двойным выхлопом производителю отдельное спасибо. Почти прослезился.