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Авто

Аварии и куча штрафов: проверка элитного авто Волочковой вскрыла шокирующие данные

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Avtocod.ru проверил Maybach балерины. Оказалось, что машина Анастасии Волочковой уже трижды была в ремонте и собрала множество штрафов.
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Анастасия Волочкова активно ведет страничку в Instagram, поэтому поклонники в курсе личной жизни балерины. В мае 2016 года она познакомила их с "подарком от любящего человека". На фото красовался украшенный золотыми шарами Maybach жемчужного цвета.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Звезду порадовал не только сам презент, но и инициалы на "счастливых" номерах – ее и дочери Ариадны. Некоторые СМИ писали о том, что "Мерседес" мог подарить один из депутатов за поддержку предвыборной кампании.

Элитная иномарка стоила тогда около десяти миллионов рублей. Роскошный автомобиль Анастасия Волочкова доверила своему помощнику и другу Александру Скиртачу, которого наняла личным водителем.

Однако мужчина злоупотреблял доверием балерины. В ее отсутствие он без разрешения катался по столице, а ей говорил, что машина находится на техническом обслуживании. Сама Анастасия Волочкова в одном из интервью призналась, что Скиртач ни разу не обслуживал автомобиль, и что ее Maybach в итоге "слетел" с гарантии.

Кроме того, экс-водитель заработал кучу штрафов за нарушение ПДД, а также украл ПТС и крупную сумму денег у Анастасии Волочковой. Прима уволила Скиртача и подала на него в суд.7 марта 2018 года она представила подписчикам нового водителя.

Проверка через Avtocod.ru показала, что Maybach знаменитости действительно выдан дубликат ПТС. "Он хотел меня без машины оставить. Присвоил себе ПТС на мой автомобиль. Хотел сделать генеральную доверенность на куплю-продажу машины и заложить "Майбах"! Неладное обнаружил мой бывший муж. Пришлось съездить в ГИБДД восстановить документ", – призналась в одном из интервью балерина.

Штрафов на элитном авто Анастасии Волочковой тоже много – 44. Все они оплачены, но большая часть появилась уже после увольнения Скиртача. Нового водителя штрафовали чаще всего за превышение скорости. Правила нарушались иногда и по два, а то и по три раза в день.

Также у автомобиля Анастасии Волочковой имеются три расчета ремонтных работ. Все они произведены уже при втором водителе. Суммы большие, и, если бы не страховка, выплачивать бы их пришлось самой "королеве шпагата".

Автомобиль эксплуатируется три года, и балерина пока не спешит расставаться с ним. "Я каждую пылиночку вытирала в салоне. Я люблю эту машину", – призналась Анастасия Волочкова. К слову, она продолжает периодически выкладывать в соцсети фото со своим "Майбахом".

Автор: 31 июля 2019, 00:07
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Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

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