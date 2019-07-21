"Чего стесняться?": Волочкова объяснила желание оголяться на публике

Анастасия Волочкова известна публике не только благодаря карьеры балерины, но и эпатажным выходкам. Звезда раскрыла секрет, у кого есть шансы добиться ее сердца и зачем она порой делится с поклонниками деликатными снимками.



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