"Чего стесняться?": Волочкова объяснила желание оголяться на публике

Волочковой нечего стесняться. Балерина убеждена, что упреки в ее сторону не обоснованы.
Знаменитость не понимает повышенного внимания к своей персоне. "Почему в Сети не обращаете внимания на других? Посмотрите на остальных и ткните пальцем, кто подобного еще не сделал. К счастью, у меня отличная форма, потому что постоянно слежу за ней. Чего стесняться?", – заявила Волочкова.
Кроме того, Волочкова рассказала StarHit, как мужчине можно попасть на ее ложе. "Только по любви! А в ложу — соизвольте купить билет и прийти на концерт или премьеру. Побываете не только в бенуаре, но и в партере, и на балконе", – ответила Волочкова на вопрос Журналистов.
Популярные темы форума
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Муж стал импотентом
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Как перестать жрать
Я хороший будущий муж
Любовь война
Сын мой все равно женился на старухе
Главное деньги, все можно купить
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
У бога есть враги?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Обманываю его
Ненавижу подругу
Найти мужа на сайте знакомств
Как найти правильного спутника жизни?
Послеродовая депрессия
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Висит кожа после похудения
Моя подружка стала любовницей шефа.
Внешность ухудшается после родов
девственник в 27
Повышенное давление
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Бога нет , а Гундяев есть
Сводная сестра
Хочу завести лысого кота
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу
Голая Наташа Королева