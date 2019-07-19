Рвущаяся под венец Анастасия Волочкова ошарашила откровениями о любимом мужчине

Прима балета заявила, что пришла к тому, что хочет свадьбу. Она буквально мечтает о торжестве. "Не знаю, когда мы с моим возлюбленным поженимся, но мысли такие есть", – призналась Волочкова.
По словам Анастасии, ее избраннику уже 38 лет. Он ни разу не был женат, и детей у него тоже нет.
Отметим, пара вместе уже около девяти месяцев. При этом светская дива наотрез отказывается показывать избранника и продолжает тщательно скрывать его от журналистов.
Знаменитость также раскрыла некоторые детали отношений с возлюбленным. Она утверждает, что ее избранник ужасно боится, что ее уведут.
Тем не менее влюбленные стараются давать друг другу свободу и не нарушать границы личного пространства. Именно поэтому мужчина не запрещает невесте позировать в бикини и садиться на фирменный шпагат.
"Так что я сейчас в предвкушении новой свадьбы", – откровенно рассказала звезда в интервью "Комсомольской правде".
Балерина подчеркнула, что они доверяют друг другу и не мешают работать. Пока Волочкова пропадает на репетициях, возлюбленный занимается бизнесом.
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