Рвущаяся под венец Анастасия Волочкова ошарашила откровениями о любимом мужчине

Анастасия Волочкова постоянно в центре событий. За ее жизнью следят толпы поклонников, особенно после появления таинственного возлюбленного.

Прима балета заявила, что пришла к тому, что хочет свадьбу. Она буквально мечтает о торжестве. "Не знаю, когда мы с моим возлюбленным поженимся, но мысли такие есть", – призналась Волочкова.

По словам Анастасии, ее избраннику уже 38 лет. Он ни разу не был женат, и детей у него тоже нет.

Отметим, пара вместе уже около девяти месяцев. При этом светская дива наотрез отказывается показывать избранника и продолжает тщательно скрывать его от журналистов.

Знаменитость также раскрыла некоторые детали отношений с возлюбленным. Она утверждает, что ее избранник ужасно боится, что ее уведут.

Тем не менее влюбленные стараются давать друг другу свободу и не нарушать границы личного пространства. Именно поэтому мужчина не запрещает невесте позировать в бикини и садиться на фирменный шпагат.

"Так что я сейчас в предвкушении новой свадьбы", – откровенно рассказала звезда в интервью "Комсомольской правде".



Балерина подчеркнула, что они доверяют друг другу и не мешают работать. Пока Волочкова пропадает на репетициях, возлюбленный занимается бизнесом.

