"ЕР" предлагает законодательно определить места для камер на дорогах
Для этого камеры необходимо включать в перечень технических
средств для организации дорожного движения, отметил парламентарий. Он напомнил,
что к ним, помимо прочего, относятся знаки, разметка и светофоры.
Депутат уверен: систему фиксации нарушений на дорогах нужно передать из частных рук в государственные. Афонский напомнил, что этом году Генпрокуратура занималась проверкой установки видеокамер в регионах, были выявлены серьезные нарушения в деятельности систем фиксации нарушений на дорогах.
"В частности, в четырех субъектах федерации – в республиках Ингушетия и Дагестан, Костромской области и в городе Севастополе – частные компании в 2018 году получили более 60% средств, поступивших от штрафов в бюджеты, выписанных с помощью видеокамер", – заявил координатор партпроекта "Безопасные дороги", уточнив, что в Еврейской автономной области этот показатель доходит до 90%.
Это значит, отметил парламентарий, что фиксация нарушений ПДД превратилась в наши дни в прибыльный бизнес. Жители регионов полностью поддерживают инициативу передать систему фиксации государству, добавил Афонский.
Сейчас полномочия органов власти по местам установки камер не закреплены на законодательном уровне, отметил депутат. По его словам, это приводит к тому, что средства фиксации нарушений появляются на дорогах в бессистемном порядке.
Коммерческие организации заинтересованы в фиксации максимального количества нарушений.
"По сведениям федерации автовладельцев России, порядка 40% передвижных камер устанавливается некорректно", – сказал законодатель.
Менять сложившуюся систему нужно без промедлений, уверен Афонский. Он уточнил, что на российских дорогах используется бессистемно четыре тысячи передвижных устройств. Единоросс призвал принять регулирующий эту деятельность законопроект и проверить места, где установлены камеры. Средства фиксации должны устанавливаться в местах с большим количеством ДТП, и водители по открытым сервисам должна видеть местоположение камер, заключил депутат.
Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшении соответствующей законодательной базы. Его активисты проверяют состояние дорог и пешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения.
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