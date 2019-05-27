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Авто

"Единая Россия" поможет жертвам автомошенников

Фото: www.globallookpress.com
Порядок назначения штрафов жертвам автомобильных мошенников, использующих чужие номерные знаки, могут пересмотреть. "Единая Россия" обратилась с соответствующей просьбой в ГИБДД, сообщил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Безопасные дороги" Владимир Афонский.  
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По словам парламентария, сегодня по стране катаются сотни автомобилей с фальшивыми номерами или знаками, снятыми с учета. Афонский отметил, что иногда злоумышленники крадут или покупают дубликаты существующих номеров.  

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"В последнее время мошенники изобрели новый способ уклонения от оплаты дорогой парковки – они находят автомобиль сходной модели и цвета, делают дубликаты номеров и крепят их на магнитах на время стоянки", – рассказа партиец, отметив, что в результате штрафы приходят добросовестным гражданам.  

Единоросс призвал выработать эффективные меры для защиты порядочных автовладельцев от мошенников и необоснованного наложения штрафов. По словам Афонского, необходимы широкое общественное обсуждение проблемы с привлечением экспертов и представителей автоинспекции, а также разработка предложений по усовершенствованию системы назначения штрафных санкций.  

Депутат отметил, что способ борьбы с использованием гознаков снятых с учета транспортных средств уже разработан, но при этом достаточно непросто доказать, что у машины появился "двойник".  

Владимир Афонский. Фото: er.ru

По словам Афонского, в ГИБДД знают о проблеме и указывают на то, что в городах работают комплексы фото– и видеофиксации, распознающие авто с фальшивыми номерами. Однако в целом по стране проблему это не решает, посетовал единоросс.  

Количество транспортных средств с поддельными знаками растет, а добросовестному водителю сложно доказать, что его номера используют мошенники.  

"Мы направили запрос в ГИБДД, чтобы выяснить, какое видение решения проблемы есть у них, как добросовестный водитель может доказать свою невиновность", – сообщил партиец. 

Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшении соответствующей законодательной базы. Его активисты проверяют состояние дорог и пешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения. 

Автор: Иван Поляков27 мая 2019, 21:11

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Моя благодарность всем тем, кто показал мне чудо-сайт ︁O︁N︁T︁W︁I︁G︁G︁S︁Y︁.︁COM/J7PFVI Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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