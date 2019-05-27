"Единая Россия" поможет жертвам автомошенников
По словам парламентария, сегодня по стране катаются сотни автомобилей с фальшивыми номерами или знаками, снятыми с учета. Афонский отметил, что иногда злоумышленники крадут или покупают дубликаты существующих номеров.
"В последнее время мошенники изобрели новый способ уклонения от оплаты дорогой парковки – они находят автомобиль сходной модели и цвета, делают дубликаты номеров и крепят их на магнитах на время стоянки", – рассказа партиец, отметив, что в результате штрафы приходят добросовестным гражданам.
Единоросс призвал выработать эффективные меры для защиты порядочных автовладельцев от мошенников и необоснованного наложения штрафов. По словам Афонского, необходимы широкое общественное обсуждение проблемы с привлечением экспертов и представителей автоинспекции, а также разработка предложений по усовершенствованию системы назначения штрафных санкций.
Депутат отметил, что способ борьбы с использованием гознаков снятых с учета транспортных средств уже разработан, но при этом достаточно непросто доказать, что у машины появился "двойник".
По словам Афонского, в ГИБДД знают о проблеме и указывают на то, что в городах работают комплексы фото– и видеофиксации, распознающие авто с фальшивыми номерами. Однако в целом по стране проблему это не решает, посетовал единоросс.
Количество транспортных средств с поддельными знаками растет, а добросовестному водителю сложно доказать, что его номера используют мошенники.
"Мы направили запрос в ГИБДД, чтобы выяснить, какое видение решения проблемы есть у них, как добросовестный водитель может доказать свою невиновность", – сообщил партиец.
Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшении соответствующей законодательной базы. Его активисты проверяют состояние дорог и пешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения.
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