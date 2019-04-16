"Единая Россия" выступила против платных перекрестков
Идею национальной технологической инициативы "Автонет" парламентарий назвал неприемлемой и нежизнеспособной. "В обществе такие инициативы могут быть однозначно восприняты как попытка залезть в карман автомобилистов и как коммерциализация организации дорожного движения в целом", – отметил законодатель.
Афонский уверен, что проблему пробок такая мера не решит – наоборот, приведет к огромным заторам. Депутат подчеркнул, что большинство его коллег по нижней палате парламента проголосуют против. "Идею даже не надо обсуждать с профессиональным сообществом, поскольку она, повторюсь, неприемлема и нежизнеспособна", - добавил парламентарий.
Напомним, что глава НТИ "Автонет" выступил с инициативой по борьбе с пробками. Для улучшения дорожной ситуации он предложил ввести платный проезд перекрестков. Предполагается, что автомобилисты будут тщательнее планировать маршруты, и это позволит снизить количество заторов. Эксперимент предложено провести в одном из российских городов в 2020 году.
Как писали "Дни.ру", единороссы раскритиковали инициативу ГИБДД об увеличении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до трех тысяч. Также в "ЕР" призвали тщательно проанализировать предложение об отмене скидки в 50% при оплате штрафов в случае неоднократных нарушений правил вождения.
Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшении соответствующей законодательной базы. Его активисты проверяют состояние дорог и пешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения.
Поклонники в недоумении
Пианистка показала любовные утехи с певцом
Примадонна сделала резкое заявление
Певица до сих пор переживает из-за семейной драмы
Популярные темы форума
Самоубийство это больно?
Лена Миро-скандальный уродец.
Хочу найти мужчину
Межрасовый брак
Секс за деньги
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Россия выгони СНГ ,гасторбайторов ,и эмигрантов горе -неуклюжих людей,и развитый мир повернётся к тебе лицом!
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Прервать беременность
Отшила лучшего друга
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Началова, Булдаков, Децл ...
Свекровь не союзник
Секс во время беременности
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Павел Воля
Как понять твой человек или не твой?
Расскажите про роды
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
Мера Владивостока посадили в тюрьму!
Поцелуй это измена?
Ефремов
Японская диета
Английская диета
Никогда не делайте отбеливание зубов
Лев и Дева
Лабода вам нравится?