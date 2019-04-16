"Единая Россия" выступила против платных перекрестков

Инициатива ввести платные проезды перекрестков категорически не поддерживается единороссами. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "ЕР" "Безопасные дороги" Владимира Афонского, это ухудшит самочувствие водителей и осложнит ситуацию на дорогах.



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