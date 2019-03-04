"Единая Россия" помогает водителям-инвалидам
Проблема в том, что при внесении в реестр льготников, пользующихся бесплатной парковкой, данные о водителе-инвалиде не фигурируют в регионах, отличных от места его регистрации. "Единая Россия" выступает за то, чтобы в таких случаях использовался бы федеральный реестр инвалидов независимо от города проживания.
Предложенная партией поправка в законопроект, упрощающий порядок предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам, позволит людям с ограничениями по здоровью бесплатно парковать свои машины на соответствующих местах. При этом им не надо будет доказывать свою правоту и предоставлять документы в бумажном виде.
"Эта поправка поможет инвалидам пользоваться бесплатной парковкой на специальных местах в любом городе России", – сообщил координатор партийного проекта "Единая страна – доступная среда", замглавы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.
Эту проблему партийцы обсудили на встрече с заместителем председателя комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Михаилом Киселевым, а также с представителями профильных министерств и ведомств, общественных организаций инвалидов.
По словам депутата Тереньтева, в перспективе инвалиды смогут создать свой "личный кабинет" в федеральном реестре, туда же будут иметь доступ различные ведомства – образовательные и спортивные. И тогда гражданам будет проще оформлять необходимые услуги, не предоставляя каждый раз документы, подтверждающие инвалидность.
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