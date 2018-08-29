"ЕР" проконтролирует безопасность детей на дорогах

Партийный проект "ЕР" "Безопасные дороги" запускает региональную акцию "Дорога к школе". Партийцы займутся выявлением опасных для детей участков дорог по направлению к учебным заведениям, а также проверят наличие соответствующих дорожных знаков, разметки и пешеходных переходов, заявил координатор партпроекта, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.



Парламентарий рассказал, что в рамках акции партийцы выяснят мнения и предложения родителей школьников относительно повышения безопасности передвижения ребенка между домом и учебным заведением.

Бидонько также отметил, что активисты партийного проекта проведут выездные проверки состояния пешеходных переходов в непосредственной близости от образовательных организаций. "В ходе мониторинга в регионах планируется проверить около 700 проблемных участков. Акция уже стала ежегодной", – подчеркнул парламентарий.

По итогам проверки единороссы подготовят предложения к органам власти в регионах по повышению безопасности детей на опасных дорожных участках.





Координатор партийного проекта "Безопасные дороги" назвал детский дорожно-транспортный травматизм одной из главных проблем российского общества. По его словам, основная причина подобных несчастных случаев – отсутствие культуры поведения на дорогах и несоблюдение правил дорожного движения. Это касается не только водителей транспортных средств, но и детей, посетовал законодатель. Он уверен, что необходимо с ранних лет прививать ребенку знания по безопасности дорожного движения и соответствующие навыки, проводить разъяснительную работу среди водителей.

Партпроект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровья граждан, помощь в совершенствовании нормативно-правовой базы по повышению безопасности на дорогах и содействие Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах".

Активисты осуществляют мониторинг качества дорожного полотна, состояния пешеходных переходов в субъектах Федерации, а также принимают участие в мероприятиях по повышению дисциплины водителей. Кроме того, единороссы проводят уроки безопасности дорожного движения, контролируют расследование крупных дорожно-транспортных происшествий.