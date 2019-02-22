"ЕР" выступила против нового штрафа для автомобилистов

0
Срочно: В московском метро на полицейского напали с ножом
Лазарев едет на "Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Пятница 22 февраля
Лента новостей
14:03
Опозоренная родной дочерью Виктория Боня вышла в свет
13:54
Водонаеву загоняют в гроб
13:33
В московском метро на полицейского напали с ножом
13:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 февраля 2019 года
13:10
"Маски сняты": Валерия показала лишние килограммы
12:55
Женщина насмерть отравилась в мишленовском ресторане
12:52
Бутырская вступилась за облажавшуюся Туктамышеву
12:33
"Это ад!": Дубцова подхватила опасный вирус
12:28
Роскосмос вывел египетский спутник на рабочую орбиту
12:22
В Татарстане рядом со сгоревшей машиной нашли застреленного мужчину
12:12
Билан удивил неадекватной угрозой (видео)
12:12
Зеленский врезал Порошенко по самому больному
12:12
Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке
11:53
Повзрослевшая звезда "Папиных дочек" очаровала снимком в купальнике
11:39
Пелагея откровенно об отношениях с мужем: Видимся все меньше и меньше
11:30
В Москве открылся уникальный ресторан
11:30
Вскрылись страшные подробности о смертельной болезни звезды "Глухаря"
11:12
Как идет реконструкция БАМа и Транссиба
11:05
Рецепт острых куриных стрипсов для мужчин
10:56
"Вечно пьяное существо": Лолиту растерзали за фляжку со спиртным
10:43
Российского лыжника выгнали с турнира за драку
10:33
Житель Петербурга забил гаечным ключом сына собутыльницы
10:19
Муцениеце объявила о девятом ребенке от Прилучного
10:00
Маркл наплевала на запрет Елизаветы II ради вечеринки с подругами
09:55
Известная модель перепутала Украину с Россией
09:54
Главные события Москвы
09:45
В метро Москвы поезд насмерть сбил пассажира
09:36
Илон Маск запустил в космос американский спутник-шпион
09:12
Захарова ответила на провокацию у Крымского моста
08:58
В Керченском проливе усилили контроль границы
08:49
"Здесь ничем не поможешь": Собчак получила под дых от близкого человека
08:36
Под Красноярском произошла смертельная авария с "Газелью"
08:26
Счастливая Медведева нанесла удар Тутберидзе
07:51
Звезда популярного сериала умерла от рака
07:39
Фура попала в серьезное ДТП в Москве
07:33
В Башкирии пьяный гость жестоко расправился с хозяином квартиры и лег спать
07:20
Подлый поступок Лукашенко шокировал россиян
06:11
Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности
01:07
Черная полоса: смерть журналиста Кучинского была предопределена
00:02
Мелочному Аршавину хорошенько врезали
23:05
"Я сыграла мило": танцующая матка заговорила
21:55
Обиженный "идиотами" Макаревич послал всех к черту
21:52
Новая провокация у Крымского моста
21:42
Своевольная Маркл бросила вызов королеве
21:31
В Удмуртии пьяная студентка публично оскорбила полицейского
21:28
Больной Пугачевой требуют место в Мавзолее у Кремля
21:00
Загнанная дочерью Борисова сбежала в клинику для наркозависимых
20:48
Единороссы проконтролируют реализацию нацпроектов
20:47
В Нижнем Тагиле неизвестный жестоко изнасиловал девушку в парке
20:39
Омичка оставила новорожденного ребенка замерзать на берегу реки
19:56
Шаляпин отказался от роскошного мужчины ради Цымбалюк-Романовской
19:48
Россиян предупредили о тотальном дефиците молока
19:27
Турист погиб при загадочных обстоятельствах в горах Крыма
19:11
Малыш Лагерфельда останется без наследства
19:04
Известная актриса умерла после тяжелой болезни
18:36
Турчак назвал дату праймериз "Единой России"
18:33
В Татарстане пьяный байкер устроил смертельное ДТП
18:33
Представитель высказался об операции Пугачевой
18:31
Погрязшая в долгах Седокова заложила последнее
18:15
Известный актер 10 лет ухаживал за возлюбленной
18:14
Порошенко готовит убийство "кума Путина"
17:57
Алле Пугачевой сделали срочную операцию на сердце
17:48
Салтыкова проговорилась о скором замужестве
17:31
Полетят головы: Недовольный Путин взгрел нерадивых чиновников
17:06
Известный политик прилюдно врезал выскочке Зеленскому
17:05
Открыт простой метод борьбы со смертельной болезнью мозга
17:03
Пугали диагнозом: родившую Лолиту заставляли избавиться от дочери
16:22
Выставившая напоказ женский орган Малышева сделала заявление
16:07
Циничный Лукашенко променял Россию на НАТО
15:48
Назван наследник неожиданно скончавшегося Децла
15:48
"Пошлятина!": Глюк'oZа в дерзком наряде навлекла на себя гнев
15:44
Сати Казанова серьезно повредила спину
14:55
Брошенную Цымбалюк-Романовскую разрывают на части похотливые мужики
14:54
Доигрался: В надоевшего Порошенко запустили коктейлем Молотова
14:42
Располневшую Кожевникову сравнили с Винни Пухом
14:37
Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл
14:19
В Перми загорелся офис завода
14:17
Переставшую пить Успенскую сразила тяжелая болезнь
14:14
Жуткая авария на Крымском мосту взбудоражила россиян
14:09
В центре Москвы троллейбус попал в ДТП
14:03
Рапунцель из "Дома-2" впала в истерику (видео)
13:58
Губерниева разнесли за ужасные выходки в эфире
13:40
Убийцу женщины в Ставрополье нашли по окурку
13:39
Наглый Порошенко опозорился перед всем миром
13:28
Устроившего скандал Макаревича поставили на место
13:17
Взбешенная дочь Серова обрушилась на Малахова
13:14
9 ошибок при заказе вина в ресторане
13:09
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 февраля 2019 года
12:58
МКБ вместе с "Союзом пенсионеров России" займется проектом "Социальное долголетие"
12:55
Покалеченная жена Башарова подала документы на развод
12:44
Роналду прилюдно вышел из себя (видео)
12:41
В Пскове пенсионер убил приехавшего к нему на юбилей брата
12:32
Растроганной победой дочки Тутберидзе посоветовали прикусить язык
12:29
"Просто сволочь": Расторгуев убрал заменившего покойника Николаева
12:25
В Сиднее по подозрению в массовых убийствах коммунистов задержали 66-летнюю няню
12:21
Разъяренный принц Уильям бросился к Кейт Миддлтон
12:12
В Москве автобус с пассажирами влетел в фуру
12:01
В аварии под Краснодаром погиб человек
11:54
В Новокузнецке рэпер избил и ограбил назойливых фанатов
11:36
Как одежда влияет на любовь
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Макаревича предлагают лишить звания Народного артиста
Больной Пугачевой требуют место в Мавзолее у Кремля
Пьющий Шепелев грубо потребовал оставить его в покое
Показавшая матку Малышева заткнула рот Милявской
Брошенную Цымбалюк-Романовскую разрывают на части похотливые мужики
Шаляпин отказался от роскошного мужчины ради Цымбалюк-Романовской
Общество

"ЕР" выступила против нового штрафа для автомобилистов

Фото: www.globallookpress.com
В "Единой России" раскритиковали инициативу о снижении порога наказания за превышение скорости до 10 километров в час. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "Безопасные дороги" Владимира Афонского, единороссы выступают против внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях и введения нового штрафа за превышение скорости для водителей. 
прочитано 438 раз

Об этом парламентарий заявил по итогам общественного обсуждения инициативы на площадке "Единой России". "Выступления представителей профильных министерств не убедили нас, что предлагаемая мера о снижении ненаказуемого порога позволит повысить безопасность на дорогах", - сказал Афонский.

ПО ТЕМЕ

Единороссы проконтролируют реализацию нацпроектов

"Единая Россия" помогла попавшему в ДТП школьнику

По словам партийца, принимая решение о снижении так называемого ненаказуемого порога, необходимо дать водителям возможность оспаривать вынесенные в автоматическом режиме постановления.

Афонский подчеркнул, что наказание не может быть справедливым, если у человека нет возможности оспорить вменяемое ему нарушение. "И ведь у камер есть погрешность, камеры неквалифицированно установлены, просто некорректно работают, а гражданин не может защититься", – подчеркнул депутат.

Координатор партпроекта "ЕР" "Безопасные дороги" предупредил, что в случае снижения планки наказания мнения миллионов россиян останутся неучтенными. При этом больше половины россиян воспринимает инициативу МВД и Минтранса об усилении ответственности водителей негативно, выяснили активисты партийного проекта.

Владимир Афонский. Фото: ER.RU

Автолюбители сомневаются, что снижение минимального порога превышения скорости поможет повысить безопасность движения. По их мнению, инициатива направлена лишь на пополнение региональных и частных бюджетов.

Партпроект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровья граждан, помощь в совершенствовании нормативно-правовой базы по повышению безопасности на дорогах и содействие Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах".

Активисты партийного проекта проверяют качество дорог, состояние пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей.

Автор: Иван Прошкин22 февраля 2019, 12:59

комментарии

Политика

Доигрался: В надоевшего Порошенко запустили коктейлем Молотова
Нахамившего Путину Лукашенко предупредили о войне
Захарова хлестко ответила трясущемуся НАТО
Михалков предсказал печальное будущее Зеленскому

Шоу-бизнес

Корчевникова перекосило из-за гнусного предательства девушки
Опозоренная родной дочерью Виктория Боня вышла в свет
Водонаеву загоняют в гроб
"Сил нет, все дрожит": инфицированная Гузеева сделала признание

Проишествия

Мощная снежная лавина накрыла курорт (видео)
Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент

Lifestyle

В центре Питера нашли редкой красоты бриллиант
Без повода: стало известно о конфликте на съемках сериала "Склифосовский"
Жена режиссера оказалась истеричкой
Народный артист России умер после тяжелой болезни
Политика

Зеленский врезал Порошенко по самому больному

Президента ударили по самому больному
Шоу-бизнес

"Это ад!": Дубцова подхватила опасный вирус

Она рассказала о своем состоянии
Шоу-бизнес

Муцениеце объявила о девятом ребенке от Прилучного

Актриса отреагировала на слухи
Шоу-бизнес

"Маски сняты": Валерия показала лишние килограммы

Она набрала вес после новогодних праздников

Гороскоп

Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности
Черная полоса: смерть журналиста Кучинского была предопределена
Как выбрать подарок на 23 февраля по знаку зодиака
Ренату Литвинову предупредили о серьезных потрясениях

Фоторепортажи

Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл
Как живет ушлый скандалист Лукашенко
Зудина в прозрачной юбке привела в кино повзрослевшую дочь
Суперлуние заворожило миллионы людей по всему миру

Спорт

Губерниева разнесли за ужасные выходки в эфире
Роналду прилюдно вышел из себя (видео)
Растроганной победой дочки Тутберидзе посоветовали прикусить язык
Парализованная российская чемпионка объявила о второй беременности

Регионы

Жуткая авария на Крымском мосту взбудоражила россиян
Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
В падении Крымского моста виновата Украина
Появилось видео обрушения трапа в аэропорту Барнаула
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru