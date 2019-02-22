"ЕР" выступила против нового штрафа для автомобилистов

В "Единой России" раскритиковали инициативу о снижении порога наказания за превышение скорости до 10 километров в час. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "Безопасные дороги" Владимира Афонского, единороссы выступают против внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях и введения нового штрафа за превышение скорости для водителей.



Об этом парламентарий заявил по итогам общественного обсуждения инициативы на площадке "Единой России". "Выступления представителей профильных министерств не убедили нас, что предлагаемая мера о снижении ненаказуемого порога позволит повысить безопасность на дорогах", - сказал Афонский.



По словам партийца, принимая решение о снижении так называемого ненаказуемого порога, необходимо дать водителям возможность оспаривать вынесенные в автоматическом режиме постановления.

Афонский подчеркнул, что наказание не может быть справедливым, если у человека нет возможности оспорить вменяемое ему нарушение. "И ведь у камер есть погрешность, камеры неквалифицированно установлены, просто некорректно работают, а гражданин не может защититься", – подчеркнул депутат.

Координатор партпроекта "ЕР" "Безопасные дороги" предупредил, что в случае снижения планки наказания мнения миллионов россиян останутся неучтенными. При этом больше половины россиян воспринимает инициативу МВД и Минтранса об усилении ответственности водителей негативно, выяснили активисты партийного проекта.

Автолюбители сомневаются, что снижение минимального порога превышения скорости поможет повысить безопасность движения. По их мнению, инициатива направлена лишь на пополнение региональных и частных бюджетов.

Партпроект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровья граждан, помощь в совершенствовании нормативно-правовой базы по повышению безопасности на дорогах и содействие Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах".

Активисты партийного проекта проверяют качество дорог, состояние пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей.