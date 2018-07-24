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Авто

Толкалина оправдалась за покупку дорогого авто

Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba
Известная актриса прокомментировала информацию о том, что она якобы приобрела автомобиль стоимостью один миллион рублей. Любовь Толкалина решила прояснить ситуацию на своей страничке в Instagram.

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Знаменитость заявила, что распространившаяся в Сети информация о покупке машины за такую сумму является недостоверной. По словам актрисы, автомобиль достался ей с большой скидкой.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Кроме того, Толкалина предпочла купить для своего отца автомобиль российского производства. "Что вы видите? Думаете, это автомобиль? Нет, это рыба в воде! Хочу поделиться иллюстрацией того, как представитель отечественного автопрома, наш новый шоколадный зверь, красавчик УАЗ Патриот внедрился в счастливую реальность бездорожья сельской жизни. Папа счастлив! По секрету рассказываю, что УАЗ Патриот достался нам с удивительной, не бывало щедрой скидкой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала в своем микроблоге Толкалина.

На снимке Любовь и ее родитель стоят рядом с черным автомобилем на фоне красивого пейзажа в Рязанской области. Актриса в розовом платье облокотилась на свежескошенный стог сена, а ее отец позирует рядом с новенькой машиной.

Ранее актриса порадовала поклонников фото в стиле ню. Любовь снялась в поле, продемонстрировав красивые изгибы тела. Артистка сидит спиной к объективу, а лицом – к рассвету.

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Автор: Валерия Нарская24 июля 2018, 14:50
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