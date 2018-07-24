Толкалина оправдалась за покупку дорогого авто

Известная актриса прокомментировала информацию о том, что она якобы приобрела автомобиль стоимостью один миллион рублей. Любовь Толкалина решила прояснить ситуацию на своей страничке в Instagram.

Знаменитость заявила, что распространившаяся в Сети информация о покупке машины за такую сумму является недостоверной. По словам актрисы, автомобиль достался ей с большой скидкой.



Кроме того, Толкалина предпочла купить для своего отца автомобиль российского производства. "Что вы видите? Думаете, это автомобиль? Нет, это рыба в воде! Хочу поделиться иллюстрацией того, как представитель отечественного автопрома, наш новый шоколадный зверь, красавчик УАЗ Патриот внедрился в счастливую реальность бездорожья сельской жизни. Папа счастлив! По секрету рассказываю, что УАЗ Патриот достался нам с удивительной, не бывало щедрой скидкой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала в своем микроблоге Толкалина.

На снимке Любовь и ее родитель стоят рядом с черным автомобилем на фоне красивого пейзажа в Рязанской области. Актриса в розовом платье облокотилась на свежескошенный стог сена, а ее отец позирует рядом с новенькой машиной.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 24 Июл 2018 в 1:06 PDT

Ранее актриса порадовала поклонников фото в стиле ню. Любовь снялась в поле, продемонстрировав красивые изгибы тела. Артистка сидит спиной к объективу, а лицом – к рассвету.