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"Кувыркались на машине лихо": престарелые родители Толкалиной попали в аварию

Любовь Толкалина. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Любовь Толкалина рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ее родителями. Отец и мать популярной актрисы попали в автомобильную аварию.

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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию, на которой засняла себя вместе с родителями. Популярная актриса рассказала о том, что случилась неприятность – они попали в ДТП. К счастью, родители артистки легко отделались.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

"Я – папина доча... По этой картинке все ясно. Вот эти мои самые дорогие и любимые , единственные мамуль-папули напугали меня третьего дня не чем нибудь, а тем ,что кувыркались на машине лихо в кювет по ночной рязанской дороге .Чем лишили меня дара речи на довольно продолжительное время. Остались целы и улыбаются вот (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Толкалина.

Далее актриса пожаловалась на состояние дорожного покрытия в Рязанской области, где, по всей видимости, случилась автомобильная катастрофа. "Дороги в Рязанской области с превеликими унижениями... Не такие как в Псковской, к примеру, но травмоопасные и теперь это проверено на себе... Берегите мамуль -папулей!" – обратилась к многочисленным подписчикам актриса.

Те немедленно отреагировали на пост. "Какие у Вас красивые родители!!! И молодые!!!", "Рада, что все обошлось, берегите себя и близких!", "Здоровья Вашим родителям, Любовь!", "Дай Бог, здоровья и долгих лет жизни, вам и вашим замечательным родителям 🙏💞🌹", "Любовь, читала вас пост и страшно стало, это не смешно и тревожно! я сама живу оч далеко от родителей и тема дорог и их передвижений тревожная тема. обнимите родителей от меня", – прокомментировали публикацию Любови Толкалиной пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева18 июня 2018, 12:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Любови Толкалиной

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