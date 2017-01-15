Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

  • Дата рождения: 16 февраля 1978
  • Место рождения: Рязань
  • Знак зодиака: Водолей
  • Рост: 178
  • Вес: 55
  • Жена/Муж: Егор Кончаловский
  • Дети: дочь Мария

Любовь Толкалина родилась 16 февраля 1978 года в Рязани. В 12 лет сыграла Русалочку, а также Марию из "Бахчисарайского фонтана". Имеет звание кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию.

В 1999 году окончила актерский факультет ВГИКа (мастерская Алексея Баталова). В 1999-2003 годах служила в Центральном академическом театре Российской армии, в 2003-2007 годах - в театре "Империя звезд".

Фильмография артистки насчитывает более 80 кинолент и сериалов. Она снялась в нескольких рекламных роликах, в том числе у Егора Кончаловского, с которым позже стала жить в незарегистрированном браке. В 2001 году у них родилась дочь Мария.

Толкалина стала девушкой месяца апрельского номера журнала Playboy 2001 года. В 2010-м в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым участвовала в проекте Первого канала "Лед и пламень". В 2015-м в паре с танцором Вадимом Любушкиным отметилась в девятом сезоне шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия".

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