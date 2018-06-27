Скандалистка Мара Багдасарян разбилась в жуткой аварии

Пожизненно лишенная водительских прав стритрейсерша призвала не нарушать правила дорожного движения. На странице в Instagram она вспомнила свой печальный опыт в качестве пассажира.

"Никогда не знаешь, как обернется твоя жизнь, особенно жизнь после ДТП", – философски начала свой пост девушка. По ее словам, "можно бесконечно выяснять, кто виноват, а кто прав", но этим людей не вернуть и ужас пережитого не забыть.

"Я сама стала жертвой ДТП, находясь на заднем сиденье автомобиля", – заявила Мара. Она отметила, что до сих пор с трудом вспоминает о том, как чудом осталась жива и оправилась после серьезных травм.

"Соблюдая правила ПДД, вы сохраняете жизнь себе и своим близким. Помните об этом! Сейчас я это все понимаю и призываю вас соблюдать правила дорожного движения", – добавила стритрейсерша.

Ранее сообщалось, что скандально известная гонщица намерена продать свой Mercedes за 7,5 миллиона рублей. Однако пользователи Сети считают, что из-за агрессивного стиля вождения предыдущего владельца машина, вероятно, будет требовать к себе особого внимания.

Публикация от Mara Bagdasaryan (@049mara) 26 Июн 2018 в 12:07 PDT

Как писали Dni.Ru, Багдасарян была одной из фигуранток резонансного дела лихачей на Gelandewagen, после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения ПДД. В марте этого года она была бессрочно лишена водительских прав.

Получить удостоверение обратно Мара может только с согласия врачей. Прокурор заявил, что девушке был поставлен диагноз "эпилепсия".

