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Авто

Лишенная прав Багдасарян избавляется от машины

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Известная московская гонщица Мара Багдасарян, которая успела прославиться на всю страну, а затем была пожизненно лишена прав на управление автомобилем, выставила на продажу свою машину. За автомобиль класса люкс девушка намерена выручить 7,5 миллиона рублей, передает Пятый канал. Однако пользователи Сети считают, что из-за агрессивного стиля вождения предыдущего владельца машина, вероятно, будет требовать к себе особого внимания.

26 июня 2018, 09:14

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