Московские таксисты задрали цены из-за сбоя в метро

Из-за сбоя в движении поездов на южном направлении Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии Московского метрополитена столичные службы такси подняли расценки в несколько раз, передает газета "Известия". Так, добраться от станции "Серпуховской" (которая попала в зону приостановки движения) до Сретенского бульвара в центре города обойдется примерно в 600 рублей. Чтобы добраться в более отдаленные места – на юго-восток или юго-запад – придется выложить от 700 до тысячи рублей соответственно.

Напомним, движение на серой ветке было восстановлено. Кроме того, "Мосгортранс" предоставил более 50 дополнительных автобусов для перевозки пассажиров.